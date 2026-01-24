Sport

Andrei Coubiș a explicat de ce a preferat-o pe U Cluj în detrimentul lui Dinamo. Cum a fost convins fostul jucător al lui AC Milan

Dorit de Dinamo, Andrei Coubiș a ajuns până la urmă la U Cluj. De ce s-a ajuns în această situație: fotbalistul a dat toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.01.2026 | 20:18
Andrei Coubis a explicat de ce a preferato pe U Cluj in detrimentul lui Dinamo Cum a fost convins fostul jucator al lui AC Milan
Andrei Coubiș în timpul meciului U Cluj - Unirea Slobozia. Foto: Sport Pictures
Andrei Coubiș a ajuns în această iarnă la U Cluj, sub formă de împrumut până la finalul sezonului doar, cel puțin în primă fază, de la Sampdoria, deși a fost dorit insistent și de Dinamo. Fundașul central în vârstă de 22 de ani, cu dublă cetățenie, română și italiană, a fost introdus pe teren la pauza meciului U Cluj – Unirea Slobozia 1-0. Antrenorul Cristiano Bergodi l-a introdus în locul lui Iulian Cristea.

Andrei Coubiș a explicat de ce a ales U Cluj în detrimentul lui Dinamo

La finalul partidei, în mod așteptat, jucătorul crescut de AC Milan a fost întrebat, printre altele, și despre motivul pentru care a ales să vină la gruparea ardeleană, deși a mai fost dorit în aceasăt iarnă și de alte echipe din SuperLiga, inclusiv Dinamo, după cum s-a notat anterior. El a explicat că oficialii lui U Cluj au fost cei mai deciși în discuțiile cu el și impresarii lui și astfel au dovedit cel mai mult că își doresc cu adevărat acest transfer.

De asemenea, cu aceeași ocazie, Coubiș a dezvăluit și că nu a știut că urmează să intre pe teren în acest meci și că a aflat acest lucru direct când s-a luat decizia, adică la pauză. În plus, a transmis că și-ar dori să ajungă să joace alături de actuala echipă în cupele europene.

Coubiș ar dori să continue și din vară la U Cluj

Nu în ultimul rând a mai spus și că ia foarte serios în calcul posibilitatea de a rămâne la U Cluj și din vara acestui an, atunci când teoretic împrumutul lui expiră.

„Sunt foarte bucuros pentru debutul meu și că am câștigat trei puncte obiective să ne apropiem și noi de play-off. Nu știam nimic (n.r. despre faptul că va juca în acest meci), a fost o surpriză. Sincer, nu am urmărit deloc (n.r. SuperLiga, înainte de transferul la U Cluj), dar eu zic că e un fotbal foarte bun, fizic, asta e ceea ce trebuie.

(n.r. Despre faptul că cei de la U Cluj s-au arătat cei mai interesați de aducerea lui) Da, da, exact. U Cluj a fost cea mai potrivită pentru mine, pentru creșterea mea. Cei mai frumos proiect pentru mine.

Sincer, doar să fiu bine fizic, mental, să fiu bine, fără accidentări, probleme, cu echipa să fim în play-off. (n.r. Despre posibilitatea de a ajunge în cupele europene alături de U Cluj) Sună fain, nu știu senzația. (n.r. Dacă ar vrea să continue la U Cluj și din vară) Normal, da. Dacă sunt bine aici, fără nicio problemă rămân aici”, a declarat Andrei Coubiș după U Cluj – Unirea Slobozia 1-0. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
