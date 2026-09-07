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Andrei Coubiș (22 de ani), fostul stoper de la , a fost integralist în remiza echipei sale din Anglia, Lincoln City, scor 1-1, împotriva celor de la Southampton. Meciul a făcut parte din runda cu numărul #5 în Championship, iar internaționalul român a avut o prestație excelentă, fiind ales și cel mai bun jucător al partidei. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Andrei Coubiș, „MVP”-ul partidei Lincoln City – Southampton 1-1!

Odată cu meciul de sâmbătă dintre Lincoln City și Southampton, Andrei Coubiș a bifat primul său meci din postura de titular în Championship, al doilea eșalon al fotbalului englez. Stoperul român în vârstă de 22 de ani mai evoluase în trei meciuri pentru Lincoln în acest sezon, dar de fiecare dată a fost introdus pe teren în actul secund. De această dată însă, Coubiș a fost titularizat și a profitat din plin de șansa primită.

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Oaspeții au deschis scorul în minutul 44 al întâlnirii grație reușitei lui Welington, însă gazdele au izbutit să egaleze pe final, mai exact în minutul 87, atunci când Ladefoged a punctat în poarta „sfințiilor”. Andrei Coubiș s-a remarcat prin 62 de atingeri ale balonului, cinci recuperări și o interceptare. De asemenea, acesta a câștigat și un duel aerian, iar în urma evoluției remarcabile, internaționalul român a fost desemnat „MVP”-ul partidei.

🇷🇴 In top form on his first league start. — Lincoln City FC 🇺🇦 (@LincolnCity_FC)

Andrei Coubiș a semnat cu Lincoln City în această vară

Andrei Coubiș s-a transferat la Lincoln City în vara acestui an, de la Universitatea Cluj, semnând un contract valabil pentru cinci stagiuni. În momentul de față, stoperul român este cotat la 1,2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate transfermarkt.com.

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Pentru Lincoln City urmează duelul de pe terenul lui Bournemouth, o echipă de Premier League, programată pe 8 septembrie, în . În Championship, Coubiș și colegii săi urmează să o întâlnească pe Preston. În prezent, Lincoln City ocupă locul 18 în Championship, cu 5 puncte acumulate în primele cinci etape.