Andrei Coubiş a semnat cu U Cluj! Detaliile transferului de la Milan. Exclusiv

Universitatea Cluj se pregăteşte în Antalya pentru a doua parte a sezonului, i care să ducă echipa în play-off pentru al doilea an la rând.

Andrei Coubiş a semnat cu U Cluj! Detaliile mutării: împrumut cu opţiune de cumpărare în vară

FANATIK a aflat că Andrei Coubiş, unul dintre cei mai curtaţi fotbalişti din ultimele luni în SuperLiga, a semnat cu U Cluj în cursul serii de marţi şi este aşteptat zilele următoare în cantonamentul din Antalya.

Din informaţiile FANATIK, Andrei Coubiş este împrumutat până în vară de Universitatea Cluj, care va avea opţiune de cumpărare de la AC Milan la finalul stagiunii.

Andrei Coubiş a mai fost curtat de Dinamo şi Universitatea Craiova. , dar atunci fundaşul român născut în Italia a semnat cu Sampdoria Genoa.

Dorit de Dinamo în vară a semnat cu Sampdoria!

Avea să fie o mutare neinspirată pentru fundaşul în vârstă de 22 de ani care nu a apucat nici să joace un minut la echipa din Serie B, fiind lăsat pe bancă sau în afara lotului la meciurile de campionat.

Fundaşul a crescut la grupele de juniori ale lui AC Milan, acolo unde a evoluat între 2019 şi 2025. Pentru prima dată, Andrei Coubiş va juca în România.

Fotbalistul a reprezentat România la nivelul U-19 (9 selecţii), U-20 (2 selecţii) şi U-21 (1 selecţie). Din martie 2023, fundaşul a decis să nu mai reprezinte România la nivel internaţional.

Episodul care l-a făcut să refuze convocările la naţionala României: „Nu mai vrea să audă!”

Motivele au fost expuse de tatăl fotbalistului care a dezvăluit episodul care l-a determinat pe Andrei Coubiş să nu mai reprezinte România şi să aştepte o convocare din partea „Squadra Azzurra”:

„Andrei nu mai vrea să audă de România. E și un tip cu o personalitate impresionantă. Episodul care l-a dezamăgit cel mai tare și i-a declanșat o ură incredibilă s-a petrecut vara trecută, pe durata Europeanului U19 din Slovacia.

Au stat în același hotel cu italienii și, într-o seară, după ce au mâncat, a urcat în cameră la colegii lui de la Milan să mai stea la taclale înainte de somn. Erau doi băieți, au crescut de mici împreună, se cunosc foarte bine, au stat vreo oră la povești și asta a fost tot.

L-a văzut însă cineva din staff și au ajuns să-i reproșeze că s-a dus să discute ca să piardă meciul direct. S-a simțit foarte prost când a văzut că, după episodul cu amicii de la Milan, n-a fost anunțat în echipă pentru meciul cu Italia. Era convins că va fi titular”, a povestit Gheorghe Coubiş în .