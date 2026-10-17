Andrei Coubiș a spart gheața în Anglia! Gol antologic marcat după doar 25 de secunde pentru Lincoln City. Video

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Fundașul central Andrei Coubiș, în vârstă de 23 de ani, a a marcat primul său gol oficial în Regat în tricoul celor de la Lincoln City. Aflat la prima sa reușită pe pământ englezesc, românul a lovit după doar 25 de secunde de la fluierul de start al meciului: o minge respinsă la marginea careului a fost reluată din prima de Coubiș, iar șutul său năpraznic a trimis balonul direct în plasă, din bară, deschizând rapid scorul pentru echipa sa.

Trecerea de la academia lui AC Milan la fotbalul din Regat

Crescut și format la grupele de juniori ale gigantului AC Milan, Coubiș a purtat banderola de căpitan la echipa Primavera a milanezilor sub comanda lui Ignazio Abate. După ce a bifat 20 de partide în toate competițiile pentru U Cluj, apărătorul de 1,93 metri a decis să părăsească România pentru a semna cu în perioada de mercato din această vară. Acest transfer a adus în visteria clubului ardelean nu mai puțin de 3 milioane de euro.

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Sosit în Anglia pentru a-și pune în valoare calitățile fizice impresionante și forța de lovire a mingii, românul cu cetățenie italiană parcurge o perioadă de adaptare la cerințele din campionatul englez. Execuția sa de la marginea careului reprezintă o confirmare a muncii sale din ultimele luni, dovedind că este capabil să aducă un plus masiv și pe faza ofensivă, nu doar pe cea defensivă.

🚨 Andrei Coubiș 1′ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Millwall 0-1 Lincoln https://t.co/eEc4pLTDPp — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Andrei Coubiș vine după covocarea la națională

Traseul lui Andrei Coubiș la echipa națională a început pe data de 31 martie 2026, în De la acel meci, Coubiș a strâns 7 selecții în tricoul primei reprezentative, semn că Gheorghe Hagi are încredere în fundașul în vârstă de 23 de ani. Coubiș a fost integralist în 3 din cele 4 partide disputate de selecționata României în luna octombrie, în Nations League. Fundașul român a jucat inclusiv în partida pierdută de tricolori cu 6-0 în deplasarea din Polonia, fiind însă schimbat după 63 de minute.

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