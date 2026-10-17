Andrei Coubiș a spart gheața în Anglia! Gol antologic marcat după doar 25 de secunde pentru Lincoln City. Video

Fundașul central Andrei Coubiș, în vârstă de 23 de ani, a a marcat primul său gol oficial în Regat în tricoul celor de la Lincoln City. Aflat la prima sa reușită pe pământ englezesc, românul a lovit după doar 25 de secunde de la fluierul de start al meciului: o minge respinsă la marginea careului a fost reluată din prima de Coubiș, iar șutul său năpraznic a trimis balonul direct în plasă, din bară, deschizând rapid scorul pentru echipa sa.
Crescut și format la grupele de juniori ale gigantului AC Milan, Coubiș a purtat banderola de căpitan la echipa Primavera a milanezilor sub comanda lui Ignazio Abate. După ce a bifat 20 de partide în toate competițiile pentru U Cluj, apărătorul de 1,93 metri a decis să părăsească România pentru a semna cu Lincoln City, în perioada de mercato din această vară. Acest transfer a adus în visteria clubului ardelean nu mai puțin de 3 milioane de euro.
Sosit în Anglia pentru a-și pune în valoare calitățile fizice impresionante și forța de lovire a mingii, românul cu cetățenie italiană parcurge o perioadă de adaptare la cerințele din campionatul englez. Execuția sa de la marginea careului reprezintă o confirmare a muncii sale din ultimele luni, dovedind că este capabil să aducă un plus masiv și pe faza ofensivă, nu doar pe cea defensivă.
🚨 Andrei Coubiș 1′
🏴 Millwall 0-1 Lincoln
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— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 17, 2026
Traseul lui Andrei Coubiș la echipa națională a început pe data de 31 martie 2026, în amicalul pe care tricolorii l-au pierdut împotriva Slovaciei, cu 2-0. De la acel meci, Coubiș a strâns 7 selecții în tricoul primei reprezentative, semn că Gheorghe Hagi are încredere în fundașul în vârstă de 23 de ani. Coubiș a fost integralist în 3 din cele 4 partide disputate de selecționata României în luna octombrie, în Nations League. Fundașul român a jucat inclusiv în partida pierdută de tricolori cu 6-0 în deplasarea din Polonia, fiind însă schimbat după 63 de minute.