Sport

Andrei Coubiș, adevărul despre problemele de la echipa națională. Ce a spus despre Gică Hagi

Mihai Dragomir
11.11.2026 | 16:45
Andrei Coubis adevarul despre problemele de la echipa nationala Ce a spus despre Gica Hagi
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Andrei Coubiș, fără rețineri. Ce probleme a identificat la echipa națională și ce a spus despre Gică Hagi. Foto: Captură FRF TV.
Naționala României se pregătește de meciul de sâmbătă, cu Polonia, de la ora 21:45. Andrei Coubiș a vorbit despre problemele reprezentativei noastre, dar a avut și un mesaj pentru selecționerul Gică Hagi.
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Naționala României încheie actuala campanie din Nations League cu două meciuri în această lună: unul contra Poloniei (sâmbătă, 14 noiembrie, de la 21:45), iar celălalt contra Bosniei (marți, 17 noiembrie, de la 21:45). Andrei Coubiș (23 de ani), convocat pentru această acțiune, a spus că reprezentativa noastră trebuie clar să își schimbe atitudinea la meciuri într-una mult mai curajoasă. Tânărul fundaș central a spus că este recunoscător că selecționerul Gică Hagi l-a chemat la lot și de această dată.

Andrei Coubiș a semnalat problemele naționalei României și propune o schimbare

Nations League nu a fost cea mai îngăduitoare competiție cu naționala României în această toamnă. „Tricolorii” au suferit 4 eșecuri din tot atâtea meciuri, iar întreaga lume s-a întrebat cum a fost posibilă o asemenea cădere a primei reprezentative. Andrei Coubiș a vorbit înaintea returului cu Polonia de la București și a spus că echipa trebuie să abordeze diferit meciurile. El a insistat pe răutate și agresivitate în teren, alimentate de o dorință puternică de a câștiga fiecare partidă jucată.

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„Eu zic că atitudinea. Să fim mai răutăcioși, mai agresivi pe teren, cu mai multă personalitate. Avem nevoie de personalitate și de voința aia de a câștiga. Mai ales pentru noi, dar, bineînțeles, și pentru suporteri, că eu zic că merită asta. Faptul că jucăm cu cele mai bune echipe, să spunem, din Europa te învață să rămâi umil și să dai cât mai mult în fiecare meci!”, a spus inițial tânărul fundaș central.

Andrei Coubiș, mesaj pentru selecționerul Gică Hagi

Deși și-a atras critici după ce s-a amuzat alături de Jovo Lukic, fostul său coleg de la U Cluj, după România – Bosnia 2-4, Andrei Coubiș nu a fost sancționat de Gică Hagi. Fotbalistul a transmis că a muncit din greu pentru a ajunge să fie convocat la echipa națională și că îi mulțumește antrenorului că are încredere îl el. „Ca să fiu aici, am muncit mult. Tot muncesc pentru asta și sunt foarte onorat că domnul Hagi are încredere în mine. Pot să zic că sunt foarte mulțumit și trebuie să o țin tot așa, să lucrez în fiecare zi, ca să pot să fiu aici pentru următorii ani”, a spus internaționalul român.

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Marea dorință a lui Andrei Coubiș la echipa națională

Deși a făcut în această vară pasul de la U Cluj la Lincoln, în Anglia, pentru 3.000.000 de euro, Andrei Coubiș are planuri mari și în privința carierei sale la echipa națională. Chestionat despre cum și-ar dori ca suporterii să își amintească de el peste ani, tânărul fotbalist a transmis că vrea să rămână în memoria tuturor pentru calificări la Campionate Europene și Campionate Mondiale. „Vreau să fiu amintit ca un mare fundaș pentru echipa națională. Asta îmi doresc foarte mult. Să fie doar vorbe bune despre mine. Ar însemna Europene, calificări la Mondial. Mi-a părut foarte rău că nu ne-am calificat, dar o să încercăm pentru următorul. În primul rând, trebuie să ne gândim la calificări, apoi la turneul final”, a mai declarat fotbalistul, pentru canalul de YouTube FRF TV.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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