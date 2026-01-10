Andrei Coubiș, declarații tari după transferul la U Cluj: „Sunt un băiat calm, nu am mofturi”. Ce spune despre experiența de la AC Milan. Video

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj a realizat un transfer important pentru a doua parte a campionatului. Ardelenii și-au asigurat serviciile lui Andrei Coubiș, fundaș central crescut de AC Milan. Tânărul fotbalist va juca pentru prima oară în Superliga României și a vorbit despre obiectivele sale pentru acest sezon.

U Cluj, transfer important în perioada de mercato! Ardelenii au semnat cu Andrei Coubiș

Andrei Coubiș are origini în Suceava, însă a început fotbalul în Italia, acolo unde s-a și născut. Stoperul de 22 de ani a jucat ani la rând pentru juniorii celor de la AC Milan și a prins minute și la echipa de seniori a rossonerilor, într-un meci amical.

Nu doar U Cluj l-a vrut pe Andrei Coubiș în această iarnă. , însă, până la urmă, ardelenii au avut câștig de cauză, iar fundașul va juca sub comanda lui Cristiano Bergodi până la finalul acestui sezon.

Andrei Coubiș, încântat de șansa de a juca pentru U Cluj

într-un interviu realizat de Universitatea Cluj. Andrei Coubiș și-a amintit de primii săi pași în fotbal și a declarat că și-ar dori ca la finalul sezonului să ridice un trofeu alături de noii săi colegi.

„Eu zic că este un pas mare pentru cariera mea. Vreau să ajut cât mai mult echipa și sper să facem lucruri frumoase împreună. Acasă îmi plăcea să îi văd pe bunici, să ne întâlnim în familie. Eram un copil energic, jucăuș, făceam zgomot. Am început fotbalul la 7 ani. Mă jucam cu colegii la școală. Am început la o echipă de lângă Milano.

A fost top la AC Milan. Este unul dintre cele mai mari cluburi din Italia. Am crescut și ca om, și ca jucător. A însemnat mult pentru mine când am semnat primul contract. Era un nivel foarte bun. Am jucat în Serie C, am progresat mult și am debutat la prima echipă într-un amical.

Au fost persoane foarte ok cu mine. M-au ajutat colegii de la prima echipă. Sunt și câțiva care se dau mai șmecheri, dar majoritatea te ajută. Mă consider o persoană modestă. Îmi place să lucrez, nu am nicio problemă. Îmi place muzica, sunt un băiat calm, nu am mofturi.

Echipa m-a primit bine. Antrenorul mi-a lăsat o impresie foarte bună. Cu Alessandro Murgia mă înțeleg foarte bine, o să mă ajute mult. De-abia aștept să înceapă campionatul, să joc primele meciuri. În noul an aș vrea să joc cât mai mult și să câștig cu echipa. Vreau să luptăm pentru campionat, să fie good vibes”, au fost cuvintele lui Coubiș.