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Gică Hagi a lăsat în afara lotului pentru meciul cu Bosnia & Herțegovina vedete precum Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi. Pe foaia de joc se va afla însă Andrei Coubiș, care, în continuare, primește critici pentru evoluția din Suedia – România 2-1.

Andrei Coubiș, „distrus” în direct la TV

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate , în etapa a 2-a din Grupa B4 a UEFA Nations League. Gică Hagi a ales să schimbe sistemul de la meciul cu Suedia, când a jucat cu trei stoperi, și să evolueze cu patru fotbaliști pe linia de fund. Revenind la eșecul de la Stockholm, unul dintre

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„Eissat și Coubiș nu sunt fundași laterali. L-am văzut pe Coubiș când ajunge cu mingea la picior în treimea adversă. Să mă iertați, dar sunt niște faze comice. Are tehnica unui tăietor de copaci, asta e. El trebuie să urce, dar trebuie să ia și mingea cu el, asta e chestia. El e inimos, înțelegeți, dar cu mingea…”, a transmis moderatorul Radu Naum, la

Ianis Zicu a încercat să îl apere pe Coubiș

La partida de pe Strawberry Arena, Andrei Coubiș a fost folosit și stoper dreapta în sistemul cu trei centrali din Suedia, iar fotbalistul transferat pe 3.000.000 de euro la Lincoln City a avut de multe ori dificultăți în a oferi progresie și a urca pentru a câștiga teren și împinge jocul.

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Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul lui Metaloglobus, i-a luat apărarea lui Andrei Coubiș. Tehnicianul e de părerec că și Radu Drăgușin s-ar fi aflat în aceeași poziție dacă i s-ar fi cerut să joace lateral dreapta. „Și la Drăgușin e același lucru. Dacă trece mai departe, nu e tehnic cum erau Tamaș sau Chivu”, a declarat Ianis Zicu.