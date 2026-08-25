Andrei Coubiș, integralist pentru Lincoln în Cupa Ligii Angliei într-un meci cu 5 goluri. Ce notă a primit

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Andrei Coubiș (22 de ani) a fost integralist în victoria clară obținută de Lincoln City, 4-1 pe terenul celor de la Blackpool în turul 2 al Cupei Ligii Angliei. Cum s-a descurcat fostul jucător de la AC Milan și Universitatea Cluj în succesul obținut contra formației din League One, divizia a treia a fotbalului englez.

Andrei Coubiș, integralist în victoria clară a lui Lincoln City

Deși a evoluat în deplasare, Lincoln City a pornit cu prima șansă în meciul contra lui Blackpool, deoarece între cele două echipe există o diferență de un eșalon: formația la care evoluează Andrei Coubiș a promovat în această vară în Championship, în timp ce adversarii au terminat pe locul 13 în divizia a treia, League One.

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Lincoln a deschis scorul în minutul 36 prin Olaofe, dar gazdele au egalat înainte de pauză după reușita lui Clarkson. În partea secundă, Blackpool a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Ashworth, iar oaspeții au punctat de două ori în două minute, prin Bayliss și Street. Scorul final a fost stabilit în minutul 77, de Elder.

Andrei Coubiș a avut o evoluție solidă în defensivă, cu 5 respingeri, 2 intercepții și 2 recuperări, nefiind driblat niciodată de adversari. Acesta a câștigat ambele dueluri aeriene în care a fost implicat și a avut un procentaj al paselor corecte de 96% (77 din 80). Coubiș s-a descurcat excelent și la capitolul pase lungi, toate cele 9 încercări ale sale ajungând la destinație. Pentru această evoluție, el a primit nota 7,3 pe site-urile de livescore, fiind printre cei mai buni jucători ai echipei sale.

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Pe cine ar putea întâlni echipa lui Andrei Coubiș în 16-imi

Tragerea la sorți pentru 16-imile Cupei Ligii Angliei va avea loc după ultimul meci din turul 2, Preston North End – Everton, care are loc miercuri, începând cu ora 22:00. În urne se vor afla cele 23 de echipe care au obținut calificarea din turul 2 și cele 9 formații din Anglia care participă în cupele europene. Așadar, există posibilitatea reală ca Andrei Coubiș să înfrunte una dintre forțele din Premier League, partidele din 16-imi urmând a se disputa în septembrie.

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În campionat, Lincoln City a debutat cu un eșec pe terenul lui Middlesbrough, 1-2, iar în a doua etapă a cedat pe propriul stadion contra celor de la Portsmouth, 1-3. . Președintele Universității Cluj, .