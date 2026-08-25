Sport

Andrei Coubiș, integralist pentru Lincoln în Cupa Ligii Angliei într-un meci cu 5 goluri. Ce notă a primit

Lincoln City a spulberat-o pe Blackpool în Cupa Ligii Angliei. Cum s-a descurcat Andrei Coubiș, care a fost integralist pentru formația din Championship.
Bogdan Mariș
26.08.2026 | 00:21
Andrei Coubis integralist pentru Lincoln in Cupa Ligii Angliei intrun meci cu 5 goluri Ce nota a primit
ULTIMA ORĂ
Andrei Coubiș (22 de ani) a fost integralist în victoria clară obținută de Lincoln City, 4-1 pe terenul celor de la Blackpool în turul 2 al Cupei Ligii Angliei. FOTO: Lincoln City (X) / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Andrei Coubiș (22 de ani) a fost integralist în victoria clară obținută de Lincoln City, 4-1 pe terenul celor de la Blackpool în turul 2 al Cupei Ligii Angliei. Cum s-a descurcat fostul jucător de la AC Milan și Universitatea Cluj în succesul obținut contra formației din League One, divizia a treia a fotbalului englez.

Andrei Coubiș, integralist în victoria clară a lui Lincoln City

Deși a evoluat în deplasare, Lincoln City a pornit cu prima șansă în meciul contra lui Blackpool, deoarece între cele două echipe există o diferență de un eșalon: formația la care evoluează Andrei Coubiș a promovat în această vară în Championship, în timp ce adversarii au terminat pe locul 13 în divizia a treia, League One.

ADVERTISEMENT

Lincoln a deschis scorul în minutul 36 prin Olaofe, dar gazdele au egalat înainte de pauză după reușita lui Clarkson. În partea secundă, Blackpool a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Ashworth, iar oaspeții au punctat de două ori în două minute, prin Bayliss și Street. Scorul final a fost stabilit în minutul 77, de Elder.

Andrei Coubiș a avut o evoluție solidă în defensivă, cu 5 respingeri, 2 intercepții și 2 recuperări, nefiind driblat niciodată de adversari. Acesta a câștigat ambele dueluri aeriene în care a fost implicat și a avut un procentaj al paselor corecte de 96% (77 din 80). Coubiș s-a descurcat excelent și la capitolul pase lungi, toate cele 9 încercări ale sale ajungând la destinație. Pentru această evoluție, el a primit nota 7,3 pe site-urile de livescore, fiind printre cei mai buni jucători ai echipei sale.

ADVERTISEMENT
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Digi24.ro
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei

Pe cine ar putea întâlni echipa lui Andrei Coubiș în 16-imi

Tragerea la sorți pentru 16-imile Cupei Ligii Angliei va avea loc după ultimul meci din turul 2, Preston North End – Everton, care are loc miercuri, începând cu ora 22:00. În urne se vor afla cele 23 de echipe care au obținut calificarea din turul 2 și cele 9 formații din Anglia care participă în cupele europene. Așadar, există posibilitatea reală ca Andrei Coubiș să înfrunte una dintre forțele din Premier League, partidele din 16-imi urmând a se disputa în septembrie.

ADVERTISEMENT
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului...
Digisport.ro
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului Diana Cimpoeșu

În campionat, Lincoln City a debutat cu un eșec pe terenul lui Middlesbrough, 1-2, iar în a doua etapă a cedat pe propriul stadion contra celor de la Portsmouth, 1-3. Andrei Coubiș a intrat pe parcurs în ambele partide, iar în jocul contra lui Portsmouth a comis o mare eroare. Președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA ce sumă au încasat „șepcile roșii” în schimbul fundașului.

ADVERTISEMENT
Așa s-a realizat minunea de la Cluj! Cum a salvat-o Daniel Pancu pe...
Fanatik
Așa s-a realizat minunea de la Cluj! Cum a salvat-o Daniel Pancu pe CFR: „Nu credea nimeni, nici măcar eu”
Câți bani trebuie să scoată din buzunar fanii FCSB pentru meciul cu UTA...
Fanatik
Câți bani trebuie să scoată din buzunar fanii FCSB pentru meciul cu UTA Arad de la Târgoviște
Avem fotbal de Europa League la București! Hapoel Beer Sheva le poate aduce...
Fanatik
Avem fotbal de Europa League la București! Hapoel Beer Sheva le poate aduce în Giulești pe Juventus, AC Milan sau Bayer Leverkusen
Parteneri
Fostul conducător din SuperLiga, verdict dur despre Gică Hagi: 'Nu are nimic de...
iamsport.ro
Fostul conducător din SuperLiga, verdict dur despre Gică Hagi: 'Nu are nimic de calitate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!