Andrei Coubiș, mesaj pentru Gheorghe Hagi după Dinamo – U Cluj 2-1. Ce i-a transmis „Regelui”

Universitatea Cluj a suferit primul eșec din acest play-off, cu Dinamo, iar ardelenii pot pierde primul loc în campionat, asta dacă Universitatea Craiova o învinge pe Rapid.

Andrei Coubiș, dezamăgit după eșecul cu Dinamo. Declarația neobișnuită dată de fundașul celor de la U Cluj

Andrei Coubiș a avut cuvinte de laudă , însă în același timp a fost dezamăgit de modul în care U Cluj a tratat ocaziile de contraatac avute.

„Ne așteptam, știam că e o echipă bună, care pasează bine, posesie top. Eu zic că trebuia să profităm mai bine de contraatacurile avute. Păcat de victoria ratată, puteam să ne distanțăm față de rivale. Noi ne gândim de la meci la meci, nu ne gândim la viitor. Se poate întâmpla orice. Azi erau 3 puncte foarte importante, să vedem mâine la Craiova – Rapid. Aș vrea un egal, să rămână cât mai departe toate echipele.

Nici nu stau să mă gândesc la așa ceva (n.r. dacă a fost o revanșă după transferul ratat la Dinamo), să nu ascultați ce se scrie pe internet că sunt toate prostiile. I-am spus impresarului meu să nu-mi spună nimic (n.r. de oferte din străinătate), vreau să iau cupa și campionatul. Sincer, nu-l cunosc personal pe Hagi, dar mă bucur că o legendă vine la echipa națională”, a spus Andrei Coubiș.

Andrei Coubiș a fost dorit de Dinamo în campania de mercato din vară

În vară, Dinamo a avut discuții concrete cu Andrei Coubiș, fotbalistul celor de la AC Milan, care în acest moment este împrumutat la U Cluj. Totuși, acesta a preferat o ofertă venită din Serie B, de la Sampdoria, formație ce a scăpat în ultimul moment de retrogradarea în Serie C. Acolo, însă, românul nu a bifat vreun meci și în iarnă și-a căutat un alt angajament.

Așa a ajuns în curtea celor de la U Cluj și a devenit aproape instant titular pentru Crstiano Bergodi. De altfel, prestațiile sale au fost apreciate și de componenții echipei naționale, acolo unde a fost selecționat pentru duelul cu Turcia, din barajul de calificare la Cupa Mondială. Coubiș și-a făcut debutul sub tricolor la amicalul disputat în Slovacia..