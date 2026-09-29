Sport

Moment incredibil după dezastrul cu Bosnia! Andrei Coubiș s-a amuzat alături de un adversar

Titularizat de Gică Hagi în meciul cu Bosnia, Andrei Coubiș a avut o evoluție ștearsă, iar la final a făcut un gest inexplicabil, fiind surprins râzând alături de un adversar.
Bogdan Mariș
29.09.2026 | 09:00
Moment incredibil dupa dezastrul cu Bosnia Andrei Coubis sa amuzat alaturi de un adversar
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Andrei Coubiș (23 de ani) a fost surprins râzând alături de Jovo Lukic după România - Bosnia 2-4. FOTO: Mihai-Antonio Vasile / FANATIK / captură Digi Sport
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Titularizat de Gică Hagi pe postul de fundaș dreapta contra Bosniei, Andrei Coubiș (23 de ani) a avut o seară dificilă pe Arena Națională. Deși „tricolorii” au suferit un eșec dur, 2-4, fotbalistul celor de la Lincoln City a fost surprins râzând la finalul partidei alături de fostul său coechipier de la Universitatea Cluj, Jovo Lukic.

Andrei Coubiș s-a amuzat alături de Jovo Lukic după România – Bosnia 2-4

Andrei Coubiș a fost singurul jucător de câmp integralist în primele două partide disputate de naționala României în grupa de Liga Națiunilor. Dacă în Suedia a avut o prestație apreciată, contra Bosniei a avut mari probleme în banda dreaptă, unde l-a avut ca adversar direct pe fotbalistul lui Juventus, Kerim Alajbegovic.

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Formula experimentală aliniată de Gică Hagi nu a reușit să facă față în partida de pe Arena Națională, iar Bosnia s-a impus cu 4-2, un rezultat dureros pentru România, care ocupă ultimul loc în grupa de Liga Națiunilor. În acest context, gestul făcut de Andrei Coubiș la finalul jocului este unul greu de explicat. Fundașul a fost surprins râzând alături de Jovo Lukic, fostul său coechipier de la Universitatea Cluj. Imaginile cu momentul incredibil pot fi urmărite AICI.

Andrei Coubiș, lăudat de Gică Hagi după înfrângerea cu Bosnia

Meciurile cu Suedia și Bosnia au fost primele jocuri oficiale pentru Andrei Coubiș la echipa națională, iar Gică Hagi l-a felicitat pe fundașul lui Lincoln City. „Îl felicit pe Coubiș pe această cale. A făcut un meci foarte bun și în Suedia, și aici. Un băiat tânăr care progresează și care va fi un jucător important al echipei naționale.

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Absolut nimic pozitiv din acest meci, doar Coubiș, David Matei, care a intrat, băieții tineri. Restul, eu cred că, începând cu mine, am rămas puțin în urmă. Nu ne putem feri. Nu mai e momentul. Totul are un moment care trebuie reflectat foarte, foarte serios: unde mergem, ce trebuie să facem, cum o facem”, a afirmat selecționerul după 2-4 cu Bosnia.

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