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Titularizat de Gică Hagi pe postul de fundaș dreapta contra Bosniei, Andrei Coubiș (23 de ani) a avut o seară dificilă pe Arena Națională. Deși „tricolorii” au suferit un eșec dur, 2-4, fotbalistul celor de la Lincoln City a fost surprins râzând la finalul partidei alături de fostul său coechipier de la Universitatea Cluj, Jovo Lukic.

Andrei Coubiș s-a amuzat alături de Jovo Lukic după România – Bosnia 2-4

Andrei Coubiș a fost singurul jucător de câmp integralist în primele două partide disputate de naționala României în grupa de Liga Națiunilor. Dacă în Suedia a avut o prestație apreciată, contra Bosniei a avut mari probleme în banda dreaptă, unde l-a avut ca adversar direct pe fotbalistul lui Juventus, Kerim Alajbegovic.

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Formula experimentală aliniată de Gică Hagi nu a reușit să facă față în partida de pe Arena Națională, iar Bosnia s-a impus cu 4-2, un rezultat dureros pentru România, care ocupă ultimul loc în grupa de Liga Națiunilor. În acest context, gestul făcut de Andrei Coubiș la finalul jocului este unul greu de explicat. Fundașul a fost surprins râzând alături de Jovo Lukic, fostul său coechipier de la Universitatea Cluj. Imaginile cu momentul incredibil pot fi urmărite .

Andrei Coubiș, lăudat de Gică Hagi după înfrângerea cu Bosnia

Meciurile cu Suedia și Bosnia au fost primele jocuri oficiale pentru Andrei Coubiș la echipa națională, iar l-a felicitat pe fundașul lui Lincoln City. „Îl felicit pe Coubiș pe această cale. A făcut un meci foarte bun și în Suedia, și aici. Un băiat tânăr care progresează și care va fi un jucător important al echipei naționale.

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Absolut nimic pozitiv din acest meci, doar Coubiș, David Matei, care a intrat, băieții tineri. Restul, eu cred că, începând cu mine, am rămas puțin în urmă. Nu ne putem feri. Nu mai e momentul. Totul are un moment care trebuie reflectat foarte, foarte serios: unde mergem, ce trebuie să facem, cum o facem”, a afirmat selecționerul după .