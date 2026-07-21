Andrei Coubiș, OUT de la Universitatea Cluj? 3.000.000 de euro ar fi pe masa ardelenilor. O echipă din Anglia îl vrea neapărat

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Universitatea Cluj poate da o adevărată lovitură în această vară. Andrei Coubiș, tânărul fundaș central al ardelenilor, ar putea fi vândut. Stoperul format la academia lui AC Milan a intrat în vizorul unei formații importante din Turcia, care pune pe masă 3 milioane de euro. În plus, și o echipă din Championship este pregătită să înceapă negocierile.

U Cluj dă tunul verii! Trabzonspor a pus pe masă 3 milioane de euro pentru perla lui Bergodi

Andrei Coubiș este unul dintre jucătorii de mare perspectivă ai fotbalului românesc. și-a început cariera în Italia, la academia lui AC Milan. A urmat un transfer la Sampdoria, unde nu a reușit să prindă minute. Universitatea Cluj a profitat de situație și l-a transferat, iar acum fundașul este integral jucătorul ardelenilor, care pot obține un profit uriaș.

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Conform informațiilor oferite de jurnalistul român , Universitatea Cluj a primit o ofertă de 3 milioane de euro din partea turcilor de la Trabzonspor. Mai mult, și o formație din liga a doua a Angliei monitorizează atent situația internaționalului român.

O echipă din Championship, gata să pună banii jos pentru Coubiș

Potrivit , echipa din Championship interesată de serviciile lui Andrei Coubiș este Lincoln City. Gruparea din estul Angliei a terminat sezonul trecut pe primul loc în League One și a obținut promovarea în Championship. Conducerea clubului caută acum întăriri pentru a face față nivelului din al doilea eșalon al fotbalului englez.

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Pentru Universitatea Cluj, o astfel de mutare ar reprezenta o afacere excelentă. iar după doar câteva luni l-ar putea vinde pentru aproximativ 3 milioane de euro. Rămâne de văzut cum vor decurge negocierile și dacă cele două cluburi interesate vor înainta oferte oficiale.

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Nu este exclus ca Universitatea Cluj să încerce să păstreze și un procent dintr-un viitor transfer al fundașului, astfel încât să poată încasa o nouă sumă importantă în cazul în care acesta va fi vândut ulterior de noua sa echipă.