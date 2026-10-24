Sport

Andrei Coubiș, pasă decisivă cu mâna, după o fază bizară. Video

Bogdan Mariș
24.10.2026 | 20:14
Andrei Coubis pasa decisiva cu mana dupa o faza bizara Video
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Andrei Coubiș (23 de ani) a oferit o pasă decisivă în meciul dintre Lincoln City și Burnley. FOTO: X
Andrei Coubiș a oferit o pasă decisivă în victoria clară obținută de Lincoln City, 4-1 contra lui Burnley. Cum s-a descurcat Lisav Eissat în Stoke City - Bristol City.
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Andrei Coubiș (23 de ani) a oferit o pasă decisivă dintr-o aruncare de la margine în meciul Lincoln City – Burnley, din etapa a 12-a a diviziei secunde din Anglia. Fundașul român a contribuit la reușita de 1-1, marcată în prelungirile primei reprize, iar apoi echipa sa a făcut spectacol în partea secundă și a reușit să se impună cu 4-1. Celălalt fundaș român din Championship, Lisav Eissat, a fost integralist pentru Bristol City în remiza albă înregistrată pe terenul celor de la Stoke.

Andrei Coubiș, pasă decisivă cu mâna în Lincoln City – Burnley. Echipa sa a făcut spectacol

Burnley a reușit să deschidă scorul în meciul disputat sâmbătă pe terenul lui Lincoln, prin Andreas Hountondji, însă gazdele au restabilit egalitatea cu puțin timp înainte de pauză. Lincoln a beneficiat de o aruncare de la margine, iar mingea trimisă puternic de Andrei Coubiș a depășit aproape toți fotbaliștii aflați în careu și a ajuns la bara a doua, unde Ben House a reușit să marcheze.

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În partea secundă, gazdele au reușit să mai înscrie de trei ori, marcatori fiind Mikkel Ladefoged, cu o „dublă”, și Dom Jefferies. În minutul 84, Burnley a avut o șansă importantă de a relansa jocul, după ce Towler l-a faultat în careu pe Hountondji. Cel desemnat să execute a fost Marcus Edwards, însă șutul fostului jucător de la Tottenham a fost respins de portarul George Wickens. Astfel, Lincoln s-a impus cu 4-1 și a urcat pe locul 15 în clasament.

„Assist”-ul oferit în meciul cu Burnley este al doilea din acest sezon pentru Andrei Coubiș, după cel din victoria cu Preston de pe 12 septembrie, 1-0. Și atunci, internaționalul român pasa decisiv tot dintr-o aruncare de la margine. În etapa trecută, când Lincoln a remizat cu Millwall, 2-2, Coubiș a înscris un gol superb. Prestația fundașului român din meciul cu Burnley, în care a avut și un gol anulat, a fost notată cu 7.6 de site-ul SofaScore.

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Lisav Eissat, integralist în remiza lui Bristol City cu Stoke

Celălalt internațional român care evoluează în Championship, Lisav Eissat, a fost integralist pentru Bristol City în meciul disputat pe terenul lui Stoke, care s-a încheiat la egalitate, 0-0. Gazdele au dominat partida și au avut mai multe ocazii importante, de care nu au reușit însă să profite. Eissat a fost notat cu 6.7 pentru prestația din acest duel. În următoarea rundă, Bristol City se va deplasa pe terenul celor de la Bolton, iar Lincoln va juca acasă împotriva lui Birmingham.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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