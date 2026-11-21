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Andrei Coubiș (23 de ani), fundașul lui Lincoln City, a fost unul dintre cei mai activi jucători ai României în timpul campaniei actuale din Liga Națiunilor. Jucătorul născut în Italia a vorbit despre echipa națională, dar și despre selecționerul Gheorghe Hagi, pentru presa engleză.

Andrei Coubiș a avut un mesaj emoționant despre Gică Hagi

Fundașul celor de la Lincoln City a fost contactat de publicația britanică locală de stat pentru a discuta despre parcursul său la prima reprezentativă a României. Andrei Coubiș a avut numai cuvinte de laudă despre experiența trăită ”sub tricolor” și a vorbit la superlativ de selecționerul României, Gică Hagi.

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”Bineînțeles, este o onoare să joc pentru țara mea și să reprezint naționala. Este o onoare pentru mine și pentru familia mea, pentru că suntem români. În fiecare zi, când joc pentru România, sunt foarte fericit. Antrenorul este, probabil, cel mai faimos fotbalist român. Pot spune că am o relație bună cu el. Pentru mine, este ca un tată. Mă învață tot timpul, cât mai mult, și încerc să găsesc iau de la el tot”, a spus Andrei Coubiș, pentru .

De la sosirea lui Gică Hagi pe banca primei reprezentative a României, fundașul a evoluat în toate cele șase partide. Mai mult, în cinci dintre acestea a fost integralist. Singura partida în care a început pe bancă, a fost . Atunci, Andrei Coubiș a intrat în minutul 27 al duelului, în locul lui Valentin Mihăilă.

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9 selecții are Andrei Coubiș pentru prima reprezentativă a României

Coubiș este impresionat de Lincoln City

În vara acestui an, fundașul român a fost transferat definitiv de trupa din Championship. Lincoln City a virat nu mai puțin de trei milioane de euro în conturile divizionarei secunde din Anglia, Sampdoria. ”Tricolorul” va primi nu mai puțin de 45.500 de euro per lună și a semnat un contract valabil până în vara anului 2031.

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”Pot spune că este familia mea (n.r. – Lincoln City). Voi muri pentru oricine din acest club. Sunt foarte fericit să fiu aici. Echipa este uimitoare, antrenorul este grozav și asta este. Este întotdeauna o plăcere, o atmosferă vibrantă când te recunosc (n.r. – fanii), chiar și dacă discuți cu ei doar pentru o poză”, a continuat Andrei Coubiș.

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Fotbalistul a evoluat în 13 partide pentru Lincoln City și . Despre singura sa reușită în tricoul britanicilor a spus: ”Am vorbit cu prietenii mei, cu părinții mei. Când am văzut că balonul ajunge la mine, am spus că e momentul să încerc să marchez. A fost nebunie. Am spus: «O, Doamne, ce gol!». Așa că sunt foarte fericit”.

Andrei Coubiș a fost juniorul lui AC Milan

Născut în Italia, a făcut primii pași în fotbal chiar în ”Cizmă”. Junioratul lui Andrei Coubiș a fost terminat după o lungă perioadă petrecută în academia celor de la AC Milan. Pentru echipa Primavera a ”rossonerilor” a jucat nu mai puțin de 74 de meciuri.

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”Am început la o echipă mică, aproape de Milano. După un an, a venit timpul să progresez și mi s-a spus să merg la academia lui AC Milan. A fost o experiență bună, pentru că AC Milan este, cu siguranță, un club mare. Am stat 11 sau 12 ani aici. Acum fac parte din viața mea”, a spus Andrei Coubiș.

Fotbalistul român a evoluat și pentru prima echipă de seniori de pe San Siro. Acesta a evoluat în partidele amicale contra lui FC Koln, în 2022, și împotriva lui Chelsea, în 2025. Totuși, în niciun rând nu a confirmat că trebuie promovat definitiv în prime echipă a lui AC Milan. Ulterior, a mai evoluat pentru Sampdoria și Universitatea Cluj.