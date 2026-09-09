Sport

Umilință pentru Andrei Coubiș la doar câteva zile după ce a fost MVP! Ce a pățit Lincoln City în Cupa Ligii Angliei

Una caldă, alta rece pentru Andrei Coubiș în Anglia. La doar câteva zile după ce a fost cel mai bun jucător al lui Lincoln City, fundașul român a trăit o umilință în Cupa Ligii
Cristian Măciucă
09.09.2026 | 12:00
Umilinta pentru Andrei Coubis la doar cateva zile dupa ce a fost MVP Ce a patit Lincoln City in Cupa Ligii Angliei
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Umilință pentru Andrei Coubiș la doar câteva zile după ce a fost MVP! Ce a pățit Lincoln City în Cupa Ligii Angliei. FOTO: hepta.ro
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Lincoln City, echipa lui Andrei Coubiș, a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei. Gruparea din Championship a fost spulberată de Bournemouth în 16-imi.

Lincoln, echipa lui Andrei Coubiș, eliminată din Cupa Ligii Angliei

Aventura lui Lincoln City în Cupa Ligii Angliei s-a terminat în 16-imi. Echipa lui Andrei Coubiș a pierdut pe terenul lui Bournemouth, formație care evoluează în Premier League, scor 0-4. Pentru „Cireșe”, Ryan Christie a reușit un hattrick în minutele 7, 69 și 88. Cel de-al patrulea gol al gazdelor a fost înscris de Rayan, în minutul 90+4.

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Andrei Coubiș și-a făcut apariția pe teren în minutul 58 al confruntării cu Bournemouth, în locul lui Honohan, și a bifat astfel 32 de minute pentru Lincoln City. Fundașul român a primit nota 6,2 din partea Sofascore pentru prestația sa din 16-imile Cupei Ligii Angliei.

Andrei Coubiș a înregistrat 21 de atingeri ale balonului, iar statisticile sale au fost solide în minutele petrecute pe teren. Fostul fundaș de la U Cluj a avut procentaj maxim la pase, toate cele 8 execuții găsindu-și destinatarul, și a fost precis și la singura minge lungă încercată. Coubiș a ieșit câștigător și din singurul duel unu contra unu în care adversarul a încercat să-l depășească prin dribling, în timp ce posesia a pierdut-o de numai trei ori. De asemenea, internaționalul român a parcurs o distanță totală de 42,2 metri.

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Sâmbătă, Coubiș a fost MVP în Championship

Meciul dintre Bournemouth și Lincoln City a avut loc marți, 8 septembrie. Cu trei zile mai devreme, Andrei Coubiș a avut o prestație imperială în Championship, când a fost desemnat MVP-ul partidei cu Southampton, din etapa a 5-a, care s-a terminat la egalitate, scor 1-1. În jocul cu „Sfinții”, Coubiș a fost folosit ca fundaș lateral dreapta într-un sistem 3-4-2-1. „A fost în formă maximă la primul său meci ca titular în campionat”, au scris cei de la Lincoln, imediat după Lincoln – Southampton 1-1.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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