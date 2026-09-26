Sport

De ce nu cântă imnul, de fapt, Andrei Coubiș la echipa națională

Andrei Coubiș nu a cântat „Deșteaptă-te, române!”, imnul național al României, înaintea meciului cu Suedia, de la Stockholm. La fel s-a întâmplat și în luna iunie, la duelul cu Georgia
Cristian Măciucă
26.09.2026 | 21:30
De ce nu canta imnul de fapt Andrei Coubis la echipa nationala
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De ce nu cântă imnul, de fapt, Andrei Coubiș la echipa națională. FOTO: Fanatik / Mihai-Antonio Vasile
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Andrei Coubiș (22 de ani) a atras atenția încă dinaintea meciului Suedia – România 2-1. Fundașul de la Lincoln City nu a cântat „Deșteaptă-te, române!” pe Strawberry Arena din Stockholm, primul din Grupa B4 a Nations League.

De ce Andrei Coubiș nu cântă imnul României

Un detaliu asemănător a putut fi observat și la meciul cu Georgia, încheiat 1-1 în luna iunie. În timpul intonării imnului, Andrei Coubiș a stat alături de ceilalți internaționali români, însă nu a cântat „Deșteaptă-te, române!”. Conform golazo.ro, care ar fi discutat cu persoane apropiate loturilor naționale din care fundașul a făcut parte, motivul nu ar avea legătură cu vreun refuz al jucătorului de a intona imnul național.

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Explicația ar fi că fotbalistul în vârstă de 22 de ani nu cunoaște versurile. Chiar și așa, imaginile au arătat că fundașul a trăit momentul cu emoție înainte de Suedia- România 2-1. Coubiș și-a ținut mâna la inimă, la fel ca ceilalți „tricolori”, și a stat cu ochii închiși pe durata ceremoniei.

România la imn
Jucătorii naționalei României la imn. FOTO: Fanatik / Mihai-Antonio Vasile

Coubiș are părinți români, dar a crescut în Italia

Născut la Milano, pe 29 septembrie 2003, Andrei Coubiș și-a petrecut întreaga copilărie în Italia și a făcut primii pași importanți în fotbal la academia lui AC Milan. Ulterior, fundașul a ajuns și la Sampdoria. Fundașul central de la Lincol are însă rădăcini românești. Părinții săi provin din Suceava, iar fotbalistul vorbește limba română, legătura sa cu România fiind menținută atât prin familie, cât și prin convocările la loturile naționale. În România a jucat la U Cluj în perioada ianuarie – iulie 2026. Vara care tocmai a trecut, „șepcile roșii” l-au vândut pe Coubiș în Anglia în schimbul sumei de 3.000.000 de euro.

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Coubiș a fost la un pas să joace pentru Italia

La nivel internațional, fundașul a început aventura internaționalul în tricoul României. Coubiș a bifat selecții la U19, U20 și U21. În 2022, după Campionatul European U19, Coubiș și-a manifestat intenția de a juca pentru naționala Italiei. Stoperul nu a ajuns însă să joace pentru „Squadra Azzurra”, iar trei ani mai târziu și-a schimbat din nou opțiunea.

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În martie 2026, la scurt timp după transferul al U Cluj, Andrei Coubiș a ajuns la echipa națională de seniori a României. Regretatul Mircea Lucescu l-a convocat pentru barajul cu Turcia și l-a debutat în amicalul cu Slovacia.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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