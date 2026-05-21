Andrei Cristea a fost coleg cu starul lui Cristi Chivu în Germania și face dezvăluiri de senzație: „Când l-am văzut, am crezut că e Hagi cu piciorul drept”

ADVERTISEMENT

Andrei Cristea (42 de ani) nu a jucat foarte mult în străinătate după ce o accidentare a fost cât pe ce să-i încheie cariera, însă în puținele sezoane petrecute în afara României a avut doi colegi de vestiar care au ajuns celebri, iar unul dintre ei se află astăzi sub comanda lui Cristi Chivu.

Andrei Cristea, coleg în Germania cu Hakan Calhanoglu. Fostul atacant al lui Dinamo îl ducea la antrenament cu mașina

Prima experiență a lui Andrei Cristea în afara României a fost la Karlsruher, echipă ce evolua în a doua divizie din Germania. La acea vreme, Oliver Kreuzer, directorul sportiv al clubului, a adus pe lângă echipă mai mulți fotbaliști foarte tineri, care nu împliniseră nici măcar vârsta majoratului.

ADVERTISEMENT

și Pascal Groß, doi jucători cunoscuți de suporterii fotbalului internațional. Primul dintre ei se află în acest moment sub comanda lui Cristi Chivu la Inter, în timp ce al doilea este unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria clubului Brighton. În dialog cu Cristi Coste, Andrei Cristea a povestit la FANATIK Dinamo care a fost prima sa reacție atunci când i-a văzut calitatea uriașă a lui Hakan Calhanoglu: „A fost o perioadă interesantă la Karlsruher. În primele șase luni am avut un retur fantastic. Dădusem goluri importante, câștigasem meciuri. Oliver Kreuzer, directorul sportiv, a luat decizia de a mai aduce niște jucători tineri lângă echipă, chiar dacă plătise o sumă importantă pe mine. Situația financiară nu era foarte bună, așa că a adus acești jucători tineri. Unul dintre ei era Hakan Calhanoglu, iar altul Pascal Groß. Se antrenau cu noi în fiecare zi, aveau 16-17 ani.

Când l-am văzut prima dată pe Calhanoglu am zis că este Hagi cu piciorul drept. Era un copilaș subțirel, plăpând, dar avea un dribling și un șut extraordinare. El a debutat în 2012/2013. Atunci clubul a luat o decizie foarte grea, pentru că a trebuit să renunțe la Aleksandr Iashvili, un fel de Marius Niculae la Dinamno, era și căpitan și la naționala Georgiei. L-au băgat pe Hakan Calhanoglu și uite că au ales foarte bine. A ajuns unul dintre cei mai buni fotbaliști.

ADVERTISEMENT

Am avut o relație bună cu el. Era copil, stătea și aproape de mine… îl duceam la antrenamente, îl aduceam. Eram prieten cu tatăl lui și-mi spunea mereu că avea oferte în Turcia, iar tatăl său își dorea mult să se întoarcă în Turcia. A avut și acum oferte de la Galatasaray. Pe Pascal Groß nu-l vedeam să ajungă la nivelul ăsta (n.r. – Borussia Dortmund și Brighton). Era un tip lent, peltic în vorbire. Nu-l bănuiam să ajungă la naționala Germaniei”, a dezvăluit Andrei Cristea la emisiunea FANATIK Dinamo.

ADVERTISEMENT

O accidentare gravă i-a interzis lui Andrei Cristea transferul în Bundesliga

El reușise să marcheze o dublă împotriva celor de la Hertha Berlin, ceea ce a făcut ca echipa din capitala Germaniei să se intereseze de serviciile sale. Transferul era gata să se facă, iar Cristea ar fi ajuns în Bundesliga, întrucât Hertha a promovat la finalul acelui sezon, însă o accidentare pe Allianz Arena a fost aproape să-i pună capăt carierei.

ADVERTISEMENT

„I-am salvat pe Karlsruher și am avut ofertă de la Hertha. Le-am dat două goluri și am avut ofertă de la ei. M-a atras mult stadionul, jucau cu 70.000 în fiecare meci. Culmea sorții a fost că m-am accidentat la un meci pe Allianz Arena, o accidentare teribilă, contra lui TSV Munchen 1860. Florin Lovin juca la ei. Un croat mi-a băgat o alunecare și m-a întors de două ori peste cap. Am vrut să mai joc, dar genunchiul era cât dovleacul.

M-a schimbat, am ajuns Karlsruhe, m-a consultat doctorul, am făcut RMN și mi-a zis că sunt de operație. M-am blocat în acel moment. Este o decizie foarte grea. M-a sunat un prieten și mi-a zis să nu mă operez cu oricine pentru că el are relații pe Bayern, pe la Augsburg. A zis că-mi face el programare. L-am sunat pe doctorul de la echipă, care mi-a zis că n-am cum să intru acolo, că trebuie să stau luni de zile la coadă. I-am arătat trimiterea și n-a mai zis nimic. M-a operat doctorul respectiv și faptul că am reușit să joc de la 28 până la 38 de ani este un mare merit al său.

ADVERTISEMENT

Pe vremea aia când aveai probleme cu cartilajele era o situație cruntă. Recuperarea a fost dificilă. Aveam un preparator fizic care era ca omul de oțel. Participa la triatlonuri. El alerga în fața mea ca un iepure și eu trebuia să țin ritmul cu el. Dacă nu țineam ritmul sau aveam pulsul prea mare, mă băga înapoi la recuperare până când eram gata fizic. Mi-a fost foarte greu, dar m-a ajutat foarte mult. Am intrat pe teren abia după 9 luni, iar primele 3 luni a trebuit să merg doar cu cârje. Am avut noroc, da. Eram la un pas să ajung în Bundesliga, dar poate așa a vrut Dumnezeu”, a mai spus Andrei Cristea la FANATIK Dinamo.