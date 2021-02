Andrei Cristea nu stă pe bancă la debut! Ce s-a întâmplat cu noul antrenor al Iaşiului

Golgheterul Politehnicii Iași, Andrei Cristea a fost numit, duminică, antrenor al echipei, dar mai are de așteptat până să conducă gruparea din Copou în noua calitate.

Golgheterul echipei din nordul Moldovei nu se aștepta să-și încheie cariera sportivă atât de repede, dar a mărturisit că propunerea, deși neașteptată, îl onorează. În vârstă de 36 de ani, Cristea a îmbrăcat tricoul Politehnicii de 184 de ori și a marcat 61 de goluri în patru perioade.

Din păcate, probleme de ordin medical vor întârzia debutul lui Cristea în noua postură. Noul antrenor al Politehnicii a fost testat pozitiv cu coronavirus și se află în izolare.

Își preia mandatul la începutul săptămânii viitoare

Andrei Cristea a jucat ultimul meci în Liga 1 în 13 ianuarie, când a și înscris golul echipei sale în egalul din deplasare, 1-1 cu Chindia Târgoviște. Ulterior a aflat că este infectat cu COVID și a intrat în carantină.

Cristea a fost numit antrenor după demiterea lui Daniel Pancu, de la sfârșitul săptămânii trecute, din cauza rezultatelor sub așteptări. Politehnica Iași este ultima în Liga 1, cu 15 puncte, însă noul tehnician este convins că poate redresa echipa.

”Recunosc faptul că m-a surprins propunerea președintelui Ciprian Paraschiv. Am acceptat imediat pentru că Politehnica Iași înseamnă enorm pentru mine. Am dat tot ce am putut ca jucător, iar acum trec într-o nouă etapă. Echipa noastră trebuie să fie una de top în România și sper să contribui și eu la realizarea obiectivelor. Sunt optimist că împreună vom reuși!”, a scris Cristea pe Facebook.

Face parte din topul jucătorilor cu peste 400 de meciuri în prima ligă

Andrei Cristea este unul dintre cei mai longevivi jucători din campionatul României, din toate timpurile. Are 402 meciuri pe prima scenă, pentru echipe precum FCM Bacău, Steaua București, Poli Timișoara, Politehnica Iași, Dinamo, FC Brașov, și Universitatea Craiova.

Cristea a evoluat și în străinătate, la echipe modeste însă, singurul nume important fiind Karlsruher, din Germania. Meciul de referință al carierei lui a fost Steaua – Valencia, din 2005. Atunci Cristea a marcat ambele goluri ale roș-albaștrilor care aveau să elimine deținătoarea trofeului, la lovituri de departajare.

Andrei Cristea are două titluri de campion în palmares, ambele cu Steaua (2005 și 2006), dar și un titlu de golgheter al Ligii 1 (2010), pe când evolua la rivala roș-albaștrilor, Dinamo, cu care a câștigat și o Supercupă, în 2012.

