Andrei Cristea, opinie dură despre șefii lui Dinamo: „Ăștia sunt personaje de desene animate!” Exclusiv

Andrei Cristea i-a ironizat pe spaniolii care au preluat Dinamo și îi consideră niște personaje de desene animate, care nu au nicio legătură cu fotbalul sau cu realitatea.

Eroul din meciul cu Valencia și marcator pentru Dinamo în „miracolul de la Liberec” a vorbit pentru FANATIK despre situația de la Dinamo și e optimist că situația clubului poate fi salvată.

Ba, mai mult, tânărul antrenor al celor de la Poli Iași, visează ca într-o zi să o antreneze pe Dinamo, echipă pentru care a jucat nu mai puțin de trei ani, în două perioade diferite.

Andrei Cristea dă vina pe situația de la Dinamo pe cei care i-au adus pe spanioli: „Ar trebui să răspundă!”

Andrei Cristea a comentat situația dezastruoasă în care se află Dinamo, însă consideră că principalii vinovați nu sunt spaniolii, cei mai degrabă cei care i-au adus în Ștefan cel Mare: „E incredibil ce se întâplă la Dinamo. Întrebați-i pe cei care i-au adus! Eu nu pot să înțeleg, habar n-am. Vin unii și pun mâna pe un club ca Dinamo! Nu sunt ei de vină!”, a declarat pentru FANATIK fostul atacant al lui Dinamo.

Actualul antrenor al celor de la Poli Iași i-a ironizat pe Pablo Cortacero &comp., însă consideră că cei care i-au adus în România ar trebui trași la răspundere: „Spaniolii ăștia sunt personaje din desene animate, nu pot fi realități! Cei care i-au dus sunt cei care ar trebui să răspundă”, a mai spus fostul fotbalist.

Criticat de suporterii Stelei pentru că a ales la Dinamo, deși nu a mai fost dorit în Ghenca, Andrei Cristea consideră că și-a făcut datoria față de ambele cluburi, așa cum trebuie să facă un fotbalist profesionist: „Nu are rost să mai discutăm acuma! Eu am fost profesionist. Mi-am făcut treaba unde am fost dorit și unde am putut. La Steaua am câștigat două campionate și celebrul meci cu Valencia, la Dinamo am ieșit golgeterul campionatului și am reușit calificări în grupele Europa League”.

Andrei Cristea nu ar spune nu unei reveniri în Ștefan cel Mare: „Pe viitor cine știe?!”

Andrei Cristea e dedicat 100% proiectului început ca Poli Iași, prima echipă din cariera sa de antrenor, dar fostul fotbalist nu ar spune nu unei reveniri în „Groapă” din postura de tehnician al „câinilor”: „Nu se știe niciodată. Chiar îmi merge foarte bine la Iași. Avem multă treabă de făcut. Dar pe viitor cine știe? Dumnezeu știe. Eu cred cu tărie și sper că Dinamo o să iasă din această situație complicată! Nu cred că va retrograda sau se va desființa! Îi susțin și eu pe cei DDB dar nu am card”, a mai declarat Cristea.

La 16 ani de la minunea cu Valencia, Andrei Cristea și-a adus aminte de un alt meci de referință pentru cariera sa, de data asta în tricoul lui Dinamo și anume calificarea împotriva celor de la Slovan Liberec: „Două meciuri de referință pentru mine. Cu Liberec chiar a fost un miracol! Am reușit un gol extrem de important la meciul retur de la ei, când am revenit de la 3-0. O altă noapte de pomină”, și-a adus aminte emoționat fostul atacant care a înscris golul de 1-0 cu cehii.

Andrei Cristea e foarte optimist și crede că Dinamo poate ieși din această situație. În același consideră că e foarte greu ca jucătorii să se concentreze din cauza problemelor financiare, chiar dacă sunt fotbaliști de valoare: „E o situație extrem de dificilă și nu visam vreodată că Dinamo ar putea ajunge să aibă probleme atât de mari. Din fericire, acolo încă mai sunt jucători de valoare. Nu prea se vede în ultimele meciuri, dar au o presiune enormă și sunt probleme foarte mari cu banii. E greu să te concentrezi și să dai totul când te lovești de astfel de probleme”, a spus Cristea pentru FANATIK.

