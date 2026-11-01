Andrei Cristea, pe urmele lui Frank Lampard și Wayne Rooney. Fostul dinamovist, stagiu de pregătire la un celebru club englez

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Andrei Cristea, care este liber de contract după ce în vară nu și-a prelungit angajamentul cu gruparea de ligă secundă Concordia Chiajna, a profitat de timpul liber și a făcut un stagiu de pregătire la cunoscutul club englez Derby County. Erou al Stelei în meciul cu Valencia, din Cupa UEFA, și fost golgheter al României în tricoul lui Dinamo, Cristea a povestit într-un dialog cu FANATIK impresiile pe care i le-a lăsat gruparea la care au activat legende ale fotbalului mondial, precum Brian Clough, Peter Shilton, Frank Lampard, Wayne Rooney sau Ashley Cole.

Andrei Cristea a fost la Derby County, după ce s-a școlit și la Villarreal

Andrei, un nou stagiu în străinătate pentru tine.

– Eu sunt în permanență preocupat să acumulez cât mai mult în meseria de antrenor, pe care am început-o în urmă cu cinci ani. De aceea, pe lângă participarea la cursurile și seminariile organizate de încerc să „fur meserie” și de la cluburi europene. Am fost la Villarreal, în 2023, acum la Derby County, intenționez să merg și la

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Cum ai ajuns la Derby County, cât ai stat acolo?

– Am avut oportunitatea de a merge acolo prin intermediul unor amici, împreună cu care am participat la mai multe turnee, la diferite categorii de vârstă.

16 terenuri de iarbă pentru echipele de juniori ale lui Derby County!

Ce ai făcut, practic, acolo?

– Am studiat metodologia, am văzut organizarea clubului, am făcut schimb de impresii cu personalul de la club, în special cu antrenorul Robert Pemberton, am discutat cu reprezentanți ai Departamentului de Scouting.

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Ce te-a impresionat?

– În primul rând, condițiile de pregătire. Derby County, care e celebru datorită jucătorilor pe care i-a crescut în Academia lor, pune la dispoziție 16 terenuri de iarbă grupelor de copii și juniori! Fiecare grupă are terenul ei, toate sunt îngrijite perfect, se intră pe ele după fiecare antrenament. Apoi, încă de la copii, o dată pe săptămână, se fac antrenamente specifice fiecărui post. În afară de antrenori de portari, sunt antrenori pentru fundași, antrenori pentru mijlocași și antrenori pentru atacanți.

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La Derby County nimeni nu are voie să scuipe sau să mestece gumă!

Ce reguli au cei de la Derby County?

– Totul este foarte strict. Este un regulament de ordine interioară pe care fiecare jucător și părinte e obligat să îl respecte. Regulamentul este și afișat în bază, pe diferite panouri mari. De exemplu, nu ai voie să scuipi, nu ai voie să mesteci gumă în bază. În ceea ce-i privește pe părinți, aceștia stau într-o cafenea, închisă, dacă vor să urmărească antrenamentele, le privesc de după un geam.

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Ai văzut vreun meci?

– Am asistat la o partidă între Derby și Norwich, la tineret. A fost 3-4, cu șase goluri marcate din faze fixe, capitol la care se lucrează intens. Față de fotbalul britanic cu care eram obișnuiți în urmă cu mai mulți ani, au apărut însă multe modificări. Se pasează mult, nu mai este bazat jocul în special pe centrări. Sunt mulți jucători naturalizați, sunt atrase talente din întreaga lume.

Andrei Cristea a refuzat oferte de la Liga a 2-a și Liga a 3-a

Când vei pune în practică ce înveți?

– După ce am plecat de la Chiajna am avut mai multe discuții, cu diferite echipe din Liga a 2-a și Liga a 3-a. Nu m-am grăbit însă, vreau să fiu foarte atent la următorul pas din carieră. Voi semna doar atunci când voi avea încredere că este un proiect serios.

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Te înscrii la cursurile pentru licența PRO?

– Asta am în plan. Am muncit enorm să iau licența A, eram jucător când am obținut-o, am și licența A Elite, mă gândesc la licența PRO, pentru că îmi doresc ca în viitor să lucrez și la prima ligă. Am luat-o de jos în meseria de antrenor, de la Liga a 4-a, am trecut la Liga a 3-a, la Liga a 2-a, studiez în fiecare zi pentru a fi cât mai performant, sunt optimist că voi face o carieră frumoasă și pe această direcție.