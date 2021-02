Andrei Cristea, povești ciudate din meciurile Viitorul – Poli Iași: „Parcă suntem blestemați!”. Exclusiv

Andrei Cristea a relatat pentru FANATIK niște detalii incredibile petrecute la meciurile împotriva celor de la Viitorul, în care moldovenii parcă au fost blestemați de soartă.

Duelul dintre Viitorul Constanța și Poli Iași a fost mereu cu probleme în ultimii ani. De la pandemie, la probleme tehnice și vreme proastă, toate în mare parte în dezavantajul moldovenilor care se află pe ultimul loc în Casa Pariurilor Liga 1.

Antrenorul celor de la Poli Iași consideră că partida se putea juca fără probleme și e de părere că a fost aleasă o soluție de compromis care îi dezavantajează clar pe moldoveni.

Andrei Cristea, despre episoadele ciudate dintre Viitorul și Poli Iași: „E incredibil! Toate se întâmplă numai cu ei!”

Andrei, ghinioane incredibile împotriva celor de la Viitorul Constanța…

– Dacă atunci cu Valencia (n.r. se împlinesc 16 ani de la Steaua – Valencia) natura și neamul a fost cu noi, de data asta cu Viitorul s-a împotrivit! O mini ceață, ca să zic așa, a oprit această partidă! Eu zic că se putea juca fără probleme! Se întâmplă ceva împotriva celor de la Viitorul. Parcă suntem blestemați! Niște chestii foarte, foarte ciudate… le privim ca atare și vreau să văd partea frumoasă a lucrurilor pentru că am făcut o partidă bună în cele 67 de minute.

La meciul tur, au fost problemele cu nocturna și am pierdut la „masa verde”, acum s-a amânat din cauza ceții. Anul trecut, înainte de pandemie, trebuia să jucăm la Constanța și exact când am intrat în oraș ne-au anunțat de la Ligă că se va opri campionatul! Nici nu știu ce să mai zic, sunt niște lucruri extrem de ciudate. Am avut un meci în Cupă cu ei acasă și au ratat un penalty, l-au repetat și au dat gol! Toate numai cu Viitorul!

E o nedreptate pentru Iași amânarea acestei partide?

– Evident și fără dubii! Oboseală, nervi și șapte ore pe drum. Acum suntem în autocar. Am plecat de o oră. O să ajungem la unu noaptea. Eu mi-aș fi dorit să se joace. Mă uit la meciuri din Italia care se joacă pe o ceață deasă, se filmează la nivelul gazonului. Că se juca aseară sau azi, dar a fost o decizie luată și nu rămâne decât să privim înainte. Eu sunt mândru de băieți, au arătat bine, am fost o echipă organizată și solidă, care știe ce vrea. Mi-a plăcut că jucătorii au respectat planul tactic și eu sunt foarte optimist că putem salva echipa de la retrogradare.

Andrei Cristea: „Observatorul a spus că se poate juca, dar că e decizia arbitrului”

Observatorul a spus că partida se poate juca…

– Era toată lumea acolo și a spus-o clar: din punctul lui de vedere partida se poate juca, însă decizia rămâne la latitudinea arbitrului. Acestea au fost cuvintele lui. E păcat, pentru că Andrei Chivulete făcuse o partidă foarte, foarte bună. A arbitrat excelent. Nu a avut parte Iașul de un astfel de arbitraj de ani de zile, fără nicio greșeală!

Repet, e păcat, pentru că și noi facem cheltuieli mari de tot cu deplasările și nu e ușor, mai ales acum în pandemie. Să stăm trei-patru zile pe la Constanța, plus televiziunea care transmite meciul și care pierde bani. Mi s-a părut o soluție de compromis. Nu știm nimic despre când s-ar putea disputa partida. Domnul președinte Ciprian Paraschiv o să stabilească în curând o nouă dată.

Partida dintre Viitorul și Poli Iași a fost oprită în minutul 67 din cauza ceții dense lăsate deasupra terenului de la Ovidiu. Ion Crăciunescu a explicat decizia centralului și a explicat că meciul nu poate fi reluat în cazul în care nu va exista o vizibilitate de minim 150 de metri: „E bine că au luat această decizie. Ei trebuie să înțeleagă că televiziunile plătesc mulți bani pentru transmiterea meciurilor, iar în astfel de condiții meciul nici nu se putea vedea prea bine și nici nu oferea un spectacol fotbalistic plăcut”, a spus fostul mare arbitru la Digi Sport.