Andrei Cristea, prima reacție după scandalul de la Iași: „Nu am reziliat niciun contract!” Exclusiv

Andrei Cristea este extrem de supărat, după ce a fost exclus din lot de Nicolo Napoli, și consideră că lucrurile au degenerat de când italianul a venit la echipă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La Iași a izbucnit un scandal-monstru după ce antrenorul Nicolo Napoli a înaintat conducerii un ultimatum și a amenințat cu demisia dacă Andreias Calcan și Andrei Cristea nu vor fi excluși din lot.

Fanii moldovenilor i-au cerut socoteală lui Napoli și a fost nevoie de intervenția mascaților după ce aceștia au blocat autocarul la intrarea în oraș, fiind apoi escortat de către forțele de ordine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andrei Cristea e revoltat de situația de la Poli Iași: „De când a venit ăsta, a intrat divorțul!”

Andrei Cristea a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că nu și-a reziliat contractul cu Poli Iași, dar momentan este exclus din lot. Atacantul care a scris istorie în tricoul ieșenilor este extrem de afectat de situația de la club, însă dă vina pe Napoli pentru tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp la echipă: „Sunt cu familia acum. Nu am reziliat niciun contract. Din contră! Eu sunt sub contract cu Poli Iași și nu am ce să comentez mai mult.

Lasă-mă, te rog, câteva zile să mă liniștesc o perioadă. Suntem supărați cu toții, nu doar Ciprian Paraschiv”, a spus fostul antrenor și actual jucător al moldovenilor în exclusivitate pentru site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

Primarul Mihai Chirică îl susține însă pe Nicolo Napoli, iar luni va avea loc o ședință a Consiliului Director al clubului în care se vor discuta mai multe despre situația de la echipă. Ciprian Paraschiv, președintele clubului l-a atacat dur pe edilul orașului, și l-a numit „Regele Solomon”, prevestind dezastrul pentru fotbalul ieșean.

Ciprian Paraschiv îi desființează pe cei din conducerea clubului: „Doresc răul echipei!”

Ciprian Paraschiv a avut un discurs extrem de tăios după înfrângerea de la Buzău cu Chindia Târgoviște, scor 2-0 și face acuzații grave către cei din conducere: „Chiar vreau să-i avertizez public pe cei care-și doresc răul echipei acum: o să vă omoare lumea cu pietre pentru ceea ce faceți în acest moment. În acest moment, e nevoie și de spălătoreasă la echipă. Nu știu pe cine mai au de dat afară”, a șocat oficialul moldovenilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Paraschiv îi avertizează pe Mihai Chirică și pe ceilalți care decid destinele echipei, că suporterii nu vor accepta această stare de lucruri: „M-aș aștepta pe cei trei portari, că să le iasă planul. Când tu renunți la doi jucători exponentiali ai Iașului, sabotajul este foarte clar. O să vă omoare lumea cu pietre, nu vă bateți joc. Nu știu dacă s-au reziliat contractele, știu că n-au fost incluși în lot, s-a mers pe varianta ori antrenorul, ori jucătorii”.

„Singură armă pe care o avem este vestiarul. Dacă și acolo s-au băgat și fac astfel de mizerii… îmi pierd speranțele. Aș vrea să scriu o carte după un an și 3 luni de stat la Iași. Au desființat postul de președinte, sunt în preaviz. Au desființat postul ofițerului de presă, pe cel al directorului sportiv, pe cel al referentului de marketing. Au dat afară cei mai buni jucători. Nu am nicio explicație. E clar că cei din Consiliul Director și Regele Solomon… eu așa îi zic (n.red. – primarul Mihai Chirică) așa își doresc. Lumea nu e proastă și vede ce se întâmplă. Fără o reforma totală, fotbalul ieșean nu are niciun viitor”, a declarat Ciprian Paraschiv despre dezastrul de la Poli Iași.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Sunt probleme evidente care din păcate ne țin pe loc. Greșelile nu se fac acum, s-au făcut mai devreme. Cei care conduc clubul trebuie să fie realiști că greșelile care s-au făcut ne costă imagine, ne costă puncte în clasament și tot răul care se întâmplă acum”. – Andrei Cristea