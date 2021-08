Andrei Dascălu de la Survivor România, dezvăluiri despre suferința în iubire: ”Recunosc, am o reținere”

Fostul Războinic din Republica Dominicană a avut recent o scurtă relație cu Roxana Ghiță, dar legătura s-a terminat brusc după numai câteva zile, tânărul declarând că a suferit în trecut.

Fostul și-a pus sufletul de tavă și s-a trezit de câteva ori cu inima frântă, de aceea momentan nu se grăbește să înceapă o nouă poveste de dragoste.

Acesta este motivul pentru care în prezent sportivul este reținut și nu mai poate oferi ușor încredere unei femei, Andrei Dascălu dezvăluind ce caută la persoana care să-i fie alături.

Andrei Dascălu de la Survivor România, dezamăgit în dragoste. De ce nu vrea acum o relație

Andrei Dascălu a punctat faptul că nu-și dorește o pentru că vrea să se concentreze pe alte planuri, dar nu va spune „Nu” dacă se întâmplă să găsească persoana potrivită, după bunul plac.

„M-am deschis față de mulți oameni în trecut și am fost rănit. Recunosc, am o reținere atunci când vine vorba despre a avea o relație cu cineva, dar asta pentru că am trecut prin experiențe grele în trecut.

Dacă va fi să cunosc pe cineva, îmi doresc înțelegere, comunicare și încredere, asta îmi doresc de la o fată.

Cu siguranță dacă dau de o astfel de persoană, vom avea o relație frumoasă, de lungă durată”, a declarat Andrei Dascălu pentru .

Andrei Dascălu de la Survivor România, despre femeia perfectă. Ce calități caută

Sportivul crede că nu este momentul să înceapă o poveste amoroasă, dar știe exact cum vrea să fie persoana de lângă el, și anume înțelegătoare și care să-i ofere încredere deplină.

În plus, comunicarea contează foarte mult pentru fostul Războinic, precizând că nu este dispus să se arunce cu capul înainte ca în trecut.

„Totuși, dacă va apărea cineva în viața mea, sper să aibă câteva calități: să fie înțelegătoare, comunicativă și să aibă încredere în mine. Dacă o fată are aceste trei atuuri, cred că vom avea o relație frumoasă.

Am întâlnit fete care îmi spuneau ceva, dar atitudinea lor arăta altceva. Va avea încredere din partea mea, dar îi voi arăta cu timpul”, a mai spus finalistul de la Survivor România, mai arată sursa citată.