Andrei Dascălu, prima reacție după ce a pierdut trofeul Survivor România. Ce i-a transmis lui Zanni

Andrei Dascălu a avut prima reacție după ce a pierdut Survivor România 2021 în fața lui Zanni. Războinicul este mândru că a ajuns până aici și se aștepta la acest deznodământ.

Tânărul l-a felicitat pe adversarul său și a avut de spus numai lucruri bune despre el, mai ales că cei doi au multe lucruri în comun.

Andrei Dascălu, prima reacție după ce a pierdut Survivor România 2021

Întrebat cum se simte în acest moment, a declarat că este mândru că a ajuns până aici și este cea mai mare realizare a sa de până acum.

Sportivul știa că nu ar fi avut șanse în fața lui Zanni, pe care l-a felicitat și pe care îl respectă foarte mult. Andrei se bucură că a fost un exemplu pentru cei de acasă, care l-au susținut masiv de-a lungul competiției.

„E cea mai mare realizare de-a mea de până acum. Eram cumva conștient că nu am șanse în fața lui Zanni, un războinic în fața unui faimos nu prea are șanse.

Sunt mândru, mă simt împlinit că am ajuns până aici. Plec împlinit acasă, poate am fost un exemplu pentru oamenii de acasă, în special pentru copii. Crește inima în mine, am făcut multă lume fericită. Îl felicit pe Zanni, să-ți cumperi apartament.

(…) Când am aflat că Zanni va participa la Survivor, m-am bucur că voi concura cu el. Eu îi știam melodiile, îi știam povestea. Îl apreciez pentru că a trecut prin multe, nu a avut o viață ușoară, îl înțeleg.

Nici viața mea n-a fost cine știe ce, am trecut și eu prin multe. Are tot respectul meu, merită acest trofeu, deja e clar că viața lui se va schimba în bine”, a declarat Andrei Dascălu după ce Zanni a câștigat trofeul.

Zanni, câștigătorul Survivor România 2021

Andrei a ajuns în finală alături de Zanni și Marius, cel din urmă fiind și cel mai bun prieten pe care și l-a făcut în competiție. Marius a fost eliminat prin votul publicului, iar lupta s-a dat între ceilalți doi finaliști.

și deja știe ce va face cu premiul. Faimosul are de gând să-și cumpere propriul său apartament cu suma consistentă de bani care vine la pachet cu trofeul, adică 50.000 de euro.

Finaliștii au fost susținuți de o parte dintre foștii lor colegi, atât din echipa Faimoșilor, cât și a Războinicilor.