Andrei Rotaru, dezvăluiri incendiare la Insula Iubirii despre soția sa, Cristina. Acesta a mărturisit că relația lor a fost mult mai complicată decât s-a văzut la TV. A fost vorba de infidelitate din partea Cristinei? Află în continuare.

Andrei de la Insula Iubirii rupe tăcerea. Cristina l-ar fi înșelat înainte de emisiune: „O detest! Aș da-o celui mai mare dușman”

neașteptate despre soția sa, Cristina. El spune că problemele lor de cuplu au început cu mult înainte de participarea la emisiune. Mai mult de atât, bomba este că bruneta i-ar fi fost infidelă.

ADVERTISEMENT

Insula Iubirii sezonul 8 se pregătește de o finală incendiară, pe 28 august 2024. Dar, cu numai 2 zile înainte de ultimul episod, Radu Vâlcan le-a pregătit o surpriză concurenților. Aceștia au fost puși față în față cu ispitele care au cucerit inimile partenerilor lor.

Astfel, în cadrul unui bonfire special, Andrei Rotaru s-a întâlnit cu Eric, ispita care a format o conexiune frumoasă cu Cristina. Cei doi au stat de vorbă ca să lămurească cum stau lucrurile de fapt. Vizibil nervos, Andrei a făcut declarații bombă despre soția lui.

ADVERTISEMENT

Dar, înainte să-l vadă pe Eric, Andrei a aflat că ea va petrece ultima zi din emisiune cu ispita și a vrut să-i dea verigheta lui Radu:

„Am scos verrigheta de pe deget și am pregătit-o special dacă îmi vei spune că Eric este alesul Cristinei pentru date-ul final. Am ajuns la o concluzie, că sunt foarte împăcat. M-am gândit la toate lucrurile, dacă sunt egoist sau malefic, și consider că nu am fost egoist. Merit ceea ce mi se întâmplă și prost aș fi să dau cu piciorul. Eu am venit aici rănit, ea a venit fericită și împlinită”, a declarat Andrei la bonfire, înainte să apară Eric.

ADVERTISEMENT

După cum știm deja, și au venit în emisiune să-și testeze relația. După doar 3 zile, Andrei s-a îndrăgostit de ispita Diandra, iar Cristina, demoralizată, și-a găsit alinarea în brațele lui Eric, spre sfârșitul emisiunii.

Andrei și Eric, confruntare directă la bonfire

În cadrul unui bonfire surpriză, Andrei și Eric au fost puși față în față. Așa a decurs discuția dintre cei doi, după cum notează

ADVERTISEMENT

ERIC: „Nu își vedea viitorul fără tine. I-ai frânt inima de multe ori aici, în emisiune. Relația voastră era perfectă din punctul ei de vedere, ea a avut tot”.

ANDREI ROTARU: „A avut tot din punct de vedere material, să ne înțelegem. Nu-i lipsea nimic”, a răspuns Andrei.

ERIC: „Andrei stă la Cristina în casă”, a mai zis Eric.

ANDREI ROTARU: „ Poftim?! Deci fii atent. Casa aia e construită pe banii mei și cu mâinile mele de jos și până sus. Inclusiv casa mamei ei(…)

Andrei a dezvăluit că a investit enorm în relația cu Cristina, nu doar emoțional, ci și material. El a subliniat că a construit casa în care locuiesc, unde înainte era doar ”iarbă”. Chiar și așa, în ciuda acestor eforturi, Andrei a mărturisit că s-a simțit adesea neiubit și neapreciat.

În contrast, Eric a prezentat o imagine diferită a Cristinei. El a descris-o ca fiind pasională și capabilă de iubire profundă: „Bărbatul trebuie să facă femeia să se deschidă în așa fel încât ea să-și exprime feminitatea”

Poate cel mai șocant moment al conversației a fost când Andrei a făcut aluzii la presupuse infidelități ale Cristinei. El spune că soția lui ar fi avut comportamente nepotrivite în cluburi, unele chiar implicând prietenii săi.

ERIC: ”De ce ai mai venit aici dacă tu oricum nu erai fericit? Ai venit să o testezi pe ea și tu ai picat în ispită după 3 zile. Tu este o persoană geloasă”

ANDREI ROTARU: ”Ascultă-mă, nu deveni orb! Atât îți spun. Poate o să facă anumite faze prin cluburi și o să înțelegi de ce am devenit gelos.”

ERIC: ”Ți-a făcut vreo astfel de fază?”

ANDREI ROTARU: ”Oho, da. Multe, unele dintre ele chiar cu prietenii mei. Pe Cristina aș da-o celui mai mare dușman al meu! I-am zis că atunci când o să mor, o să mor nefericit. Așa i-am zis. Să o intrebi și pe ea.” a declarat acesta, potrivit