Andrei Duban, amintiri inedite din perioada comunistă. Ce cadouri a primit de la Elena Ceaușescu

Actorul a scos la iveală o întâmplare care l-a marcat în vremea comunismului, când a fost scos cu forța din școală pentru a se prezenta în fața Elenei Ceaușescu, soția fostului președinte Nicolae Ceaușescu.

ADVERTISEMENT

Vedeta nu are cuvinte de laudă la adresa primei doamne de dinainte de Revoluție, în ciuda faptului că a primit câteva daruri din partea ei. Andrei Duban a primit două cadouri de la Elena Ceaușescu.

Andrei Duban, povestiri despre soția lui Nicolae Ceaușescu. Ce i-a dat Elena Ceaușescu

„A fost o chestie contradictorie. Ea (n.r. Elena Ceaușescu) mi se părea o scorpie când tăcea, mi se părea o femeie rea, după care mi-am luat așa o lecție, după unul dintre spectacole, au trimis mașina după mine la școală.

ADVERTISEMENT

Am fost scos din clasă, nu apucasem să le spun părinților și m-au dus la Comitetul Central. Am intrat în biroul președintei Organizației de Pionieri.

M-a felicitat și mi-a spus că are un cadou pentru mine de la tovarășa Elena.Eu, în momentul ăla, am zis că e la mișto (…).

ADVERTISEMENT

Două cadouri mi-a făcut de-a lungul timpului. Când eram mai mic, o mașinuță de curse, de Formula 1, care la spate avea o rotiță și o brichetă, dar am aflat mai târziu asta.

Când mergeau roțile din spate, ieșea mici scântei, ca la brichetă (…) Mă invidiau toți când au văzut ce aveam, dar le-am dat-o tuturor să se joace”, a povestit Andrei Duban, în cadrul unui de pe Youtube.

ADVERTISEMENT

Acesta nu a fost primul cadou pe care l-a primit de la soția fostului președinte Nicolae Ceaușescu. Vedeta a mărturisit că a avut ocazia să capete și un stilou cu peniță de aur, dar din păcate avea să-i fie furat la Revoluția din decembrie 1989.

„Mai târziu, eram deja la liceu și am primit cadou un stilou cu peniță de aur cu care ei semnau decretele prezidențiale. Nu-l mai am, mi l-au furat la Revoluție. Nu am vorbit cu tovarășa niciodată”, a mai spus Andrei Duban.

ADVERTISEMENT

Andrei Duban, pe scena teatrului încă de mic. A debutat la 11 ani

Andrei Duban a ținut să sublinieze faptul că nu a vorbit niciodată cu Elena Ceaușescu. Cel poreclit „pionierul lui Ceaușescu” s-a bucurat de atenție încă de mic, dovadă că a debutat ca actor în 1983, în pelicula „Acțiunea Zuzuc”.

Doi ani mai târziu juca în „Declarație de dragoste”(1985), unde a jucat rolul lui Gabriel, fratele mai mic al Ioanei, personaj interpretat de actrița Teodora Mareș. Ulterior, a apărut în diferite scenete comice la Televiziunea Română.