Andrei Duban, declarație fabuloasă de dragoste pentru soția lui, Grațiela: ”E nordul meu”! Care e singurul lucru cu care nu glumește

Andrei Duban ne spune, în exclusivitate, că toată copilăria și adolescența a muncit. Comunismul nu i-a adus nici statutul de privilegiat, dar nici de victimă și mărturisește că abia la adolescență și-a dat seama ce însemna acest regim.

Andrei Duban, dezvăluiri despre viață, soția Grațiela și felul în care își trăiește viața

Andrei Duban, talentatul și carismaticul actor, dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, detalii neștiute despre copilăria lui și despre primii lui bani câștigați, la vârsta de 6 ani.

ADVERTISEMENT

Simpaticul actor ne spune cum a primit, pentru un film, 14 mii de lei și părinții lui au achiziționat primul televizor color al familiei, cum îi plăcea să-l imite pe Ceaușescu la școală, de față cu toți colegii, și cum nu s-a simțit niciodată o vedetă ci doar o persoană publică.

Andrei Duban ne spune cum a știut din prima că Grațiela va fi soția lui, cum reușesc să aplaneze conflictele din familie și cum s-a lăsat de fumat, acum 12 ani, din dragoste pentru ea.

ADVERTISEMENT

Andrei Duban: “Nu sunt o vedetă, sunt o persoană publică”

Cum a fost copilăria ta?

-În mod normal ar trebui să avem vreo 10 pagini de ziar. Am avut o copilărie extrem de fericită, provocatoare și plină de muncă dar și de satisfacții. Am 50 de ani, eu nu țin minte ce am făcut ieri, darămite întâmplările din copilărie. Au fost într-adevăr foarte multe și nu-mi pare rău de nimic, muncesc de la 6 ani și am avut și satisfacții, și insatisfacții, succes și insucces dar din toate astea m-am ‘hrănit’ și am devenit omul care am ajuns astăzi și care nu regretă nimic din toată copilăria.

“Când mama mă certa, tata mă oblojea”

Băiatul mamei sau băiatul tatei?

– Bineînțeles, fiind băiat, eram mai mămos. Mama era mai lipită de mine, tata vedea că ea se impunea mai mult și atunci nu intervenea, dar a avut rolul lui și încă îl mai are. Din păcate doar pe el îl mai am, mama s-a dus acum 7 ani. Când mama mă certa, tată mă oblojea.

ADVERTISEMENT

“Îl imitam pe Ceaușescu în clasă până li se făcea frică tuturor”

Cum a fost perioada liceului? Timid sau rebel?

– La prima mână, dacă e să fac o poantă, eram mai tembel, nu mai rebel. În vremurile acelea nu prea îți permiteai să fi rebel, pentru că am fost ultima generație înainte de Revoluție. În liceu nu pot să spun că eram timid pentru că deja apăream la televizor, profesorii mă tachinau că ”hai la tablă, să vedem ce știți”. A fost o provocare. Timid nu eram, dar nici rebel, cel mai rebel lucru pe care-l făceam era că îl imitam pe în clasă până li se făcea frică tuturor și până când venea diriginta și ne opream cu toții.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

– La un examen?! De câte ori se putea bineînțeles că o făceam, cine nu a făcut asta?

Andrei Duban: “Eu am copilărit în RFG, trebuie să vă spun asta, adică Rahova-Ferentari-Giurgiului”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-E grea asta. Cred că eram pe la vreo 12 ani și eram în cartier, eu am copilărit în RFG, trebuie să vă spun asta, adică Rahova-Ferentari-Giurgiului, și la noi acolo era o fată, îi ziceam Regina. Primise de la părinți o bicicletă cu coarne. Doamne, când am văzut-o pe fata aia, cred că atunci m-am îndrăgostit. Nu știu sigur dacă de bicicletă sau de ea, nu-mi amintesc.

ADVERTISEMENT

“Am crezut foarte mult în această instituție, căsătoria”

Cum te-ai descrie, până să te însori, fidel sau infidel?

-O să-ți răspund foarte simplu și foarte sincer. Am crezut foarte mult în această instituție, căsătoria, și nu am vrut să fac compromisuri. Am făcut multe compromsuri în viața mea, dar nu cu căsnicia, și răspunsul este că m-am căsătorit cu cine mi-a fost trimis, la 38 de ani. Iar până atunci un bărbat adevărat nu povestește niciodată despre aventurile sau relațiile pe care le-a avut.

ADVERTISEMENT

Primii bani câștigați: “Am făcut 16 filme la Buftea, înainte de Revoluție”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Primii bani i-am câștigat la 6 ani, era o emisiune la Televiziunea Română, duminică la prânz și se numea ‘Lumea Copiiilor’. Aveam și la radio, ‘Bună dimineața, copii’ și ‘Caruselul copiiilor’, la care de asemenea câștigam bani și au urmat fimele, altă categorie, alți bani, altă muncă. Am făcut 16 filme la Buftea, înainte de Revoluție.

Amintiri din comunism: “Am avut primul televizor color din Giurgiului”

Și pe ce i-ai cheltuit?

-Un singur lucru țin minte, în urma filmului ‘Acțiunea Zuzuc’, în urma căruia am câștigat vreo 14 mii de lei, părinții mei au completat cu încă 400 de lei pentru că asta era prețul unui televizor color, la vremea aceea. L-a luat cu lista de așteptare, Telecolor se numea, l-am luat de la magazinul ‘Victoria’, am avut primul televizor color din Giurgiului. Un alt vecin, tatăl lui lucra în Libia, nu avea voie să vină cu valută acasă dar avea voie să-și cumpere produse. Așa că a venit cu un aparat video. El avea video, eu televizor color, imaginați-va ce era la mine în casă, veneau toți la noi, era o videoteca permanentă. Niște vremuri extrem de frumoase.

Andrei Duban, spaima vieții în Londra

Există vreo persoană, născută din anii’70 încoace, să nu te recunoască pe stradă?

-Sunt oameni care mă recunosc, în străinătate am niște experiențe exraordinare, povești fantastice. Eram odată la Londra și sunt niște statui vivante. Era și cineva costumat în Moarte, cu baccă, cu seceră, și stătea undeva suspendat. Treceam și la la un aud ‘Domnu’ Duban, domnu’ Duban’. Eu m-am speriat, mi s-au răcit genunchii. M-a întrebat dacă fac și cu el o poză. ‘Eu sunt din Buzău, ca soția dvs, îmi scot acum masca să facem o poză, vă rog eu’, mi-a zis. Asta a fost cea mai tare recunoaștere vreodată, să te strige Moartea pe stradă, la Londra, să facă o poză cu tine(râde).

Ce a însemnat, pentru tine, conceptul de ‘comunism’? Ce ți-a dat si ce ți-a luat?

-Nu știam eu ce înseamnă comunism. Așa m-am născut, asa am crescut, trăiam in vremurile acelea. Ușor, ușor, spre adolescență, am inceput să-mi dau seama de anumite lucruri, de ce în casă, așa cu perna pe ureche, se asculta ‘Europa liberă’, de ce se vorbea ce se vorbea și încet mi s-a deschis mintea. Nu pot să spun ca am fost nici o victimă, nici un privilegiat, deși multi mă acuză. Mi-a dat ideea de muncă, de responsabilitate, de asumare. Mi-a luat timpul de citit, de asta îmi pare rău.

“Nu sunt o vedetă, sunt o persoană publică”

Ești o vedetă?

-Nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar toată viața am fost cu picioarele pe pământ. Cât am fost copil și adolescent au avut grijă părinții mei și mi-au pus bazele atât de bine încât niciodată nu am zis ‘ce tare sunt eu, ce am făcut eu’. Totdeauna am crezut că sunt pe un drum, că mai am foarte multe de învățat și cu cât știam mai multe cu atât îmi dădeam seama cât știu de puțin. Nu sunt o vedetă, sunt o persoană publică. În România consider că nu există vedete, doar persoane publice.

“Mi-am dat seama că nu toți oamenii sunt ca mine, a fost o lecție foarte dură”

Ești în lumina refectoarelor de la vârsta de 6 ani. Ai o notorietate uriașă. Spune-mi, totuși, ce simți că ai pierdut?

-Nu cred că am o notorietate uriașă, depinde cât de importantă este notorietatea pentru că asta e una, celebritatea este alta, popularitatea alta. Cred că sunt o persoană publică, atât. Nu cred că am pierdut nimic și sper să nu-mi pierd niciodată inocența, încrederea în oameni. M-am ‘fortificat’, mi-am dat seama că nu toți oamenii sunt că mine și asta a fost o lecție foarte dură, nu mai sunt atât de credul și , odată cu vârsta, sper să devin și înțelept.

Andrei Duban, romanticul incurabil: “Grațiela este Nordul meu”

Ce înseamnă Grațiela pentru tine? Îți mai aduci aminte prima impresie când ai văzut-o?

-Grațiela este Nordul meu, dacă mă pierd ea îmi arată calea. Este completarea mea, jumătatea mea cu adevărat. Este o chestie intimă, o să spun puțin. Când am văzut-o eram cu niște prieteni, eram la un balcon, ea parca și seara, când a venit la mine în vizită printr-o conjunctură, le-am spus că ea o să fie viitoarea mea soție.

Care este cea mai mare ‘nebunie’ pe care ai făcut-o pentru soția ta?

-Știu că am făcut multe lucruri, dar acum 12 ani vroiam să vadă cât de mult m-am îndrăgostit și vroiam să știe cât de mult o iubesc așa ca am spus ‘pentru tine sunt în stare să mă las și de fumat’. Nu m-a crezut, și din momentul acela .

“Ce dulce e împăcarea, asta e concluzia”

Cum reușiți să aplanați conflictele? Adevărul e că mi se pare cam greu să se certe cineva cu tine.

-Sigur că apar conflicte, , ne împăcăm. Ști de ce ne certăm noi de fapt? Că e dulce împăcarea. Nu ținem foarte mult supărarea, sunt mai mult diferențe de opinii. După ce trece, stăm amândoi și râdem, și ne întrebăm de ce am făcut-o. Ce dulce e împăcarea, asta e conlcuzia.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

-De departe acum 7 ani, când am pierdut-o pe mama, a fost un moment extrem de greu și este greu în continuare.

“Carpe diem este hobby-ul meu” ne spune Andrei Duban

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Îți dau seama că ce nu știe lumea despre mine nu aș vrea să spun (râde). Sunt multe povești în capul meu și vreau să rămână acolo, hobby-ul meu este viața, colecționez amintiri și îmi place să cred că, dacă mă uit înapoi, nu regret nimic. ‘Carpe diem’ este hobby-ul meu.

“Cel mai mult îmi place când gătim împreună”

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Îmi place să o ajut pe Grați, să fiu ‘mâna a doua’. Dar uneori îmi place să gătesc și singur, învățat de ea. Paste cu creveți, pui gorgonzola, pâine prăjită și ouă ochiuri, șnițele. Dar cel mai mult îmi place când gătim împreună.

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Aș vrea să nu mai cred în oameni atât de mult, nu aș mai repeta greșeala asta.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Din fericire am început la Teatru Național din București unde m-am reangajat, după 12 ani, o piesă extraordinar de frumoasă, ‘Secretul familiei Posket’, în regia lui Dan Tudor, alături de o distribuție fabuloasă, va și un spectacol senzațional. Mai am la Teatrul Dramaturgilor Români piesa ‘Plicul’, în paralel ‘Moștenire cu bucluc’ pe care o jucăm prin țară. ‘Clătite cu minciuni’ în același regim.

La Teatrul Avangardia piesa ‘Iubito, îți rămân dator’ în care joc cu Grațiela, o piesă scrisă special pentru noi, tot aici mai am ‘Toctoc’, ‘Din 10 n-a mai rămas niciunul’, am foarte multe piese și proiecte. Am deosebita placera să anunț că, de la 1 aprilie, voi fi imaginea noului post de televiune ‘Prima Comedy’, voi avea o emisiune de luni până joi, în fiecare seară, începând cu ora 22, ‘Banc Show’. Aștept bancurile voastre la numărul de telefon 0792.44.66.88. Vă mulțumesc!