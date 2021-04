Grațiela Duban a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a făcut niște dezvăluiri uluitoare. Frumoasa blondă a aruncat bomba la ProTV, dezvăluind că Andrei Duban avea o poză cu Andreea Mantea goală, în laptopul lui, atunci când l-a cunoscut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cătălin Măruță a provocat-o pe Grațiela să spună ce crede despre mai multe vedete de sex feminin de la noi. De asemenea, a fost pusă să aleagă o potențială soție pentru Duban, în cazul în care cei doi nu ar mai fi împreună.

Lipsită de orice inhibiții, Grațiela Duban a spus totul verde-n față, spre amuzamentul celor din platoul, dar și al telespectatorilor ProTV. Dacă Andreea Bănică și Anna Lesko sunt prea focoase pentru el, Lora ar fi soția ideală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andrei Duban, prins cu o poză cu Andreea Mantea goală, în laptop

Grațiela Duban a vorbit sincer despre vedetele de la noi, dar atunci când a văzut pe ecran imaginea cu Andreea Mantea, a făcut o dezvăluire fabuloasă. Se pare că a descoperit o poză cu bruneta, goală pușcă, în laptopul lui Andrei.

Acest lucru s-a întâmplat când Grațiela abia îl cunoscuse pe soțul ei, iar Andreea Mantea încă nu formase un cuplu cu Cristi Mitrea. Când Măruță a întrebat-o pe soția lui Duban dacă acesta a fost iubitul Andreei, Grațiela nici nu a confirmat, nici nu a infirmat această variantă.

ADVERTISEMENT

“Când l-am cunoscut pe Andrei, m-am uitat în laptopul lui și am văzut o poză cu ea goală, era înainte de Mitrea. Am fost în Amsterdam pe Red Street, ne uitam la vitrine, i-am dat 50 de euro și i-am spus: du-te, mă, să te faci de râs și la alea. Nu a șters poza, dar nu mai are laptopul”, a declarat Grațiela Duban.

Ce crede Grațiela Duban despre divele din showbiz

“Nu face față la Andreea bănică, e prea focoasă. Andreea Marin nu s-ar potrivi cu el. Mereu îmi zice că defectul ei că pare așa că e un pic falsă. Cu Raicu, un pic așa, să simtă și el gustul. Nu îi plac fetele triste. Cu Lesko? Hai, de 10 ori și gata! Andreea Bănică e mic copil pe lângă Anna Lesko.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Singurul defect al Antoniei este Alex Velea. Cred că ar fi gelos. Eu am știut cum să îl iau și să rezolv această problemă. La Bianca Drăgușanu scârțâie treaba. Nu are atâția bani ca să o întrețină. Hai o lună, cu credit. Iulia Albu… nu. Nu l-ar lăsa să își vadă copilul, în caz de divorț. La Lora… I-ar plăcea foarte tare posteriorul ei. L-aș vedea căsătorit cu ea.

Pe Mădălina Ghenea aș primi-o și acum în familia noastră, cu brațele deschise. Mihaela Rădulescu, nu. La fel ca la Adelina Pestrițu, prea multe relații la televizor. El are niște probleme cu carburatorul. Cu cât îl folosești mai rar, cu atât mai bine”, a dezvăluit, cu umor, soția lui Andrei Duban.

ADVERTISEMENT