Andrei Florian, meci de foc în Malta! Românul invincibil din echipa lui McGregor boxează cu titlul pe masă în main event

Cristian Măciucă
12.09.2025 | 18:25
Andrei Florian meci de foc in Malta Romanul invincibil din echipa lui McGregor boxeaza cu titlul pe masa in main event
Românul invincibil din echipa lui McGregor, meci de foc în Malta! Andrei Florian luptă cu titlul pe masă în main event. FOTO: Instagram Andrei Cristian Florian

Andrei Florian, cel mai de perspectivă pugilist român, va reprezenta România la nivel înalt. Vineri, 12 septembrie, boxerul din Zalău luptă în main event-ul galei „Battle of Montekristo”, care va lua startul la ora 19:00 (ora României).

Andrei Florian luptă pentru centură la gala „Battle of Montekristo”

Neînvins la profesioniști, cu un palmares de 9-0-0, Andrei „The Sylvanian Warrior” Florian va boxa în main event-ul galei din Malta, „Battle of Montekristo”. Lupa românului se va întinde pe durata a 10 reprize, la categoria LightHeavyweight (79,4 kg).

În joc va fi pus și titlul IBO Mediterranean. În fața lui Andrei Florian va sta însă un adversar redutabil. Este vorba despre Aleksandar Ivanovic. Bosniacul este și el un sportiv neînvins, palmaresul său fiind de 7-0-0.

La evenimentul organizat de Blockonesports & Vaughan Group Malta va mai boxa un român. Este vorba despre Mario Boboc, care e semnat de FFC (Florian Fighting Championship) și care va lupta într-un Superfight pentru titlul UBO Continental Middleweight.

„The Sylvanian Warrior” face parte din echipa lui Conor McGregor: „E idolul meu în sport!”

Andrei Florian este marea speranță a boxului profesionist românesc. Sportivul din Zalău are 9 victorii din tot atâtea lupte la profesioniști și este deja campion WBO Youth, IBA International Super Middleweight și WBF Internațional.

„The Sylvanian” Warror practică sportul de la vârsta de 5 ani. A început la karate, a trecut la kickboxing, iar acum e neînvins în box. În primăvara acestui an, tânărul campion român a semnat un contract de management cu echipa lui Conor McGregor și Anthony Cacace.

„În martie anul acesta trebuia să mă întâlnesc cu McGregor, dar în acea perioadă a fost plecat în SUA unde a avut și o întâlnire cu Donald Trump la Casa Albă.

În toamnă, când mă voi duce să mă pregătesc în Anglia, voi avea șansa să mă întâlnesc și cu el. E idolul meu în sport și datorită lui am făcut trecerea la sportul de contact”, a declarat Andrei Florian, potrivit prosport.ro.

  • 86 este locul ocupat de Andrei Florian în ierarhia mondială a categoriei Light Heavyweight
  • 20 de ani este vârsta invincibilului puglist român supranumit „The Sylvanian Warrior”
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
