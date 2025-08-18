Sport

Andrei Gheorghiță a uitat deja de FCSB după primul meci la U Cluj. „E prima dată când antrenorul îmi spune ia mingea, fă ce vrei”

Andrei Gheorghiță, prima reacție după primul meci jucat pentru Universitatea Cluj. Ce a declarat fotbalistul împrumutat de la FCSB.
Alex Bodnariu
19.08.2025 | 00:24
Andrei Gheorghita a uitat deja de FCSB dupa primul meci la U Cluj E prima data cand antrenorul imi spune ia mingea fa ce vrei
ULTIMA ORĂ
Andrei Gheorghiță a uitat deja de FCSB după primul meci la U Cluj. „E prima dată când antrenorul îmi spune ia mingea, fă ce vrei”. Foto: SportPictures

Universitatea Cluj a obținut o victorie muncită la Ovidiu, în fața celor de la Farul. Ardelenii au jucat peste 80 de minute cu un om în minus, dar au plecat acasă cu 3 puncte. La final, jucătorii celor două echipe au analizat duelul de la malul mării.

ADVERTISEMENT

U Cluj pleacă acasă cu 3 puncte de la Ovidiu

„Șepcile Roșii” au intrat mai bine în meci, iar în minutul 5, Mikanovic l-a învins pe Buzbuchi cu o execuție în forță, după o centrare frumoasă venită de la Andrei Gheorghiță, fostul atacant de la FCSB.

Câteva minute mai târziu, Iulian Cristea a fost eliminat după un fault stupid la marginea careului, însă până la final, băieții lui Ianis Zicu nu au reușit să restabilească egalitatea pe tabelă. U Cluj s-a apărat eroic și a plecat acasă cu 3 puncte.

ADVERTISEMENT

Andrei Gheorghiță, cu zâmbetul pe buze după primul său gol pentru U Cluj

Andrei Gheorghiță a fost unul dintre remarcații serii. Atacantul a contribuit la golul victoriei pentru echipa lui Neluțu Sabău, iar la final a vorbit despre obiectivele sale din acest sezon. El își dorește să acumuleze experiență pentru a reveni pregătit la FCSB, când îi expiră împrumutul.

„Mă simt bine. De asta am venit aici, să prind încredere, să am minute. E prima dată când antrenorul îmi spune ia mingea, fă ce vrei. E normal să ai mai multe realizări. Eu, când am auzit de oportunitate, nu am ezitat. S-au făcut actele de pe o zi pe alta. E o echipă care își propune să joace fotbal. Ce pot să zic? Băieții sunt senzaționali. Băieții sunt experimentați. M-au primit bine. Îmi propun să joc cât mai mult. Îmi propun să strâng cât mai multe minute și să mă întorc pregătit la FCSB”, a spus Gheorghiță după meciul de la Ovidiu.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Ce au spus jucătorii lui Neluțu Sabău după 1-0 cu Farul

Jucătorii Universității Cluj s-au declarat mulțumiți, mai ales de spiritul de luptă pe care l-a arătat echipa. Ardelenii au luptat din primul până în ultimul minut pentru o victorie pe care, în final, au obținut-o.

ADVERTISEMENT
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește...
Digisport.ro
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii

„A fost un meci greu. A fost greu și când jucam 11 contra 11. Echipa m-a făcut fericit. Important e că am luat cele 3 puncte, nu că am marcat. Sunt foarte mulți jucători în această echipă, dar încă avem timp pentru a-i cunoaște. În campionatul acesta, echipele din partea de jos pot produce surprize.

ADVERTISEMENT

Noi avem acum câte 6 zile să ne revenim pentru următoarele meciuri. Eu vreau să zic doar că vreau să devenim o echipă. Când vestiarul e unit și atmosfera e bună, se pot obține performanțe”, a declarat Mikanovic la flash-interviu.

„A fost foarte greu. Chiar dacă am început bine și se vedea din primele minute că suntem conectați. Chiar aveam nevoie de o victorie de genul ăsta. Ne scoate din starea în care eram. Toată lumea avea alte așteptări în acest început de campionat. Victoriile te fac mai bun.

Mă bucur foarte mult să fiu în teren. Încerc să îmi fac treaba cât mai bine. Uitându-ne la campionatul trecut, echipa a câștigat doar pe spiritul de sacrificiu. Totul era la superlativ și cred că și azi am arătat astăzi”, a explicat Andrei Artean, conform DigiSport.

SuperLiga, live video etapa 6. Farul – U Cluj 0-1. Victorie muncită pentru...
Fanatik
SuperLiga, live video etapa 6. Farul – U Cluj 0-1. Victorie muncită pentru ardeleni! Echipa lui Sabău a jucat 80 de minute în inferioritate numerică
Legenda fotbalului german știe cine va câștiga UEFA Champions League: „Întrebarea are un...
Fanatik
Legenda fotbalului german știe cine va câștiga UEFA Champions League: „Întrebarea are un răspuns simplu”
De la FC Barcelona, direct în Liga 2 din România! Transferul spectaculos făcut...
Fanatik
De la FC Barcelona, direct în Liga 2 din România! Transferul spectaculos făcut de Chindia Târgoviște
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce...
iamsport.ro
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce a găsit în acesta: 'Marele antreprenor!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!