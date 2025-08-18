Andrei Gheorghiță a uitat deja de FCSB după primul meci la U Cluj. „E prima dată când antrenorul îmi spune ia mingea, fă ce vrei”

Universitatea Cluj a obținut o victorie muncită la Ovidiu, în fața celor de la Farul. Ardelenii au jucat peste 80 de minute cu un om în minus, dar au plecat acasă cu 3 puncte. La final, jucătorii celor două echipe au analizat duelul de la malul mării.

U Cluj pleacă acasă cu 3 puncte de la Ovidiu

„Șepcile Roșii” au intrat mai bine în meci, iar în minutul 5, Mikanovic l-a învins pe Buzbuchi cu o execuție în forță, după o centrare frumoasă venită de la Andrei Gheorghiță, fostul atacant de la FCSB.

, însă până la final, băieții lui Ianis Zicu nu au reușit să restabilească egalitatea pe tabelă. U Cluj s-a apărat eroic și a plecat acasă cu 3 puncte.

Andrei Gheorghiță, cu zâmbetul pe buze după primul său gol pentru U Cluj

Atacantul a contribuit la golul victoriei pentru echipa lui Neluțu Sabău, iar la final a vorbit despre obiectivele sale din acest sezon. El își dorește să acumuleze experiență pentru a reveni pregătit la FCSB, când îi expiră împrumutul.

„Mă simt bine. De asta am venit aici, să prind încredere, să am minute. E prima dată când antrenorul îmi spune ia mingea, fă ce vrei. E normal să ai mai multe realizări. Eu, când am auzit de oportunitate, nu am ezitat. S-au făcut actele de pe o zi pe alta. E o echipă care își propune să joace fotbal. Ce pot să zic? Băieții sunt senzaționali. Băieții sunt experimentați. M-au primit bine. Îmi propun să joc cât mai mult. Îmi propun să strâng cât mai multe minute și să mă întorc pregătit la FCSB”, a spus Gheorghiță după meciul de la Ovidiu.

Ce au spus jucătorii lui Neluțu Sabău după 1-0 cu Farul

Jucătorii Universității Cluj s-au declarat mulțumiți, mai ales de spiritul de luptă pe care l-a arătat echipa. Ardelenii au luptat din primul până în ultimul minut pentru o victorie pe care, în final, au obținut-o.

„A fost un meci greu. A fost greu și când jucam 11 contra 11. Echipa m-a făcut fericit. Important e că am luat cele 3 puncte, nu că am marcat. Sunt foarte mulți jucători în această echipă, dar încă avem timp pentru a-i cunoaște. În campionatul acesta, echipele din partea de jos pot produce surprize.

Noi avem acum câte 6 zile să ne revenim pentru următoarele meciuri. Eu vreau să zic doar că vreau să devenim o echipă. Când vestiarul e unit și atmosfera e bună, se pot obține performanțe”, a declarat Mikanovic la flash-interviu.

„A fost foarte greu. Chiar dacă am început bine și se vedea din primele minute că suntem conectați. Chiar aveam nevoie de o victorie de genul ăsta. Ne scoate din starea în care eram. Toată lumea avea alte așteptări în acest început de campionat. Victoriile te fac mai bun.

Mă bucur foarte mult să fiu în teren. Încerc să îmi fac treaba cât mai bine. Uitându-ne la campionatul trecut, echipa a câștigat doar pe spiritul de sacrificiu. Totul era la superlativ și cred că și azi am arătat astăzi”, a explicat Andrei Artean, conform