Andrei Gheorghiță abia așteaptă revederea cu FCSB: „Poate jucăm cu play-off-ul pe masă”

Andrei Gheorghiță, fostul fotbalist de la FCSB, a marcat singurul gol al meciului U Cluj – Unirea Slobozia din etapa cu numărul 23 a sezonului regulat de SuperLiga. La final, jucătorul „șepcilor roșii” a fost întrebat, printre altele, și despre revederea cu fosta echipă, moment care se va produce chiar în ultima rundă a acestei faze a campionatului, pe Arena Națională.

Andrei Gheorghiță este pregătit deja pentru meciul FCSB – U Cluj din ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga

Zâmbitor, Gheorghiță a transmis că va trata acea partidă ca pe una obișnuită. De asemenea, a punctat și că este destul de probabil, la cum arată lucrurile în acest moment în SuperLiga, ca acel duel să fie chiar decisiv pentru accederea în play-off.

Despre meciul propriu-zis contra celor de la Unirea Slobozia, Andrei Gheorghiță a transmis că se bucură pentru golul marcat și cu această ocazie a ținut să le mulțumească lui Atanas Trică și lui Macalou pentru aportul lor de la faza respectivă.

„Mă bucur că am contribuit și eu cu un gol, sper să vină cât mai multe, după transfer am avut parte de o accidentare, acum nu mai resimt nicio durere și să revin la forma mea bună. Perfect mi-a lăsat-o, le mulțumesc amândurora (n.r. lui Atanas Trică pentru că a lăsat foarte bine acea minge, respectiv lui Macalou pentru centrare), cei din club îmi oferă încrederea necesară, sper să îi răsplătesc.

Aveam nevoie de această victorie, erau trei puncte esențiale în lupta pentru play-off. Urmează meciul din Giulești, mergem să luăm cele trei puncte. Da, e ultima etapă. Poate se va juca cu play-off-ul pe masă. E un meci ca oricare altul, încerc să dau totul pentru echipă și să ajut la îndeplinirea obiectivului.

Mă ajută concurența, trag de mine din ce în ce mai mult pentru astfel de momente. Să accedem în play-off și ulterior ocuparea unui loc de cupă europeană, pe plan personal să cresc de la meci și să dau goluri și assist-uri”, a declarat Andrei Gheorghiță la finalul meciului

Andrei Gheorghiță a dat cărțile pe față după plecarea de la FCSB. Ce a spus despre Gigi Becali

Recent, în cantonamentul din Antalya, Cu această ocazie, a vorbit pe larg despre perioada petrecută de el la FCSB, inclusiv despre relația cu Gigi Becali:

„Primul gând când venea mingea spre mine era să nu o pierd și automat în loc să îți îndrepți gândirea spre unde să joci sau să o iei unu la unu, eu mă gândeam să nu o pierd că mă scoate. Automat nu mi-a făcut bine, dar asta aș face acum, să fiu mai relaxat și să nu mai pun presiune pe mine.

Dar e inevitabil să nu asculți sau să vezi ce zice. Ok, nu intri pe Facebook, pe Insta, dar te sună un prieten și îți zice „Ai văzut ce a zis?”. Are o influență extraordinar de mare. Tu zici din instinct „Ce a zis?” în loc să nu te intereseze. Sunt jucători care reușesc să facă asta și îi apreciez și aș vrea să învăț chestia asta de la ei”.