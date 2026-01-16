Andrei Gheorghiţă, dezvăluiri despre presiunea lui Gigi Becali la FCSB: „Primul gând era mereu să nu pierd mingea!”. Video exclusiv

ADVERTISEMENT

Andrei Gheorghiţă a fost unul dintre transferurile de top ale iernii trecute. Transferat de la Poli Iaşi la FCSB, a avut impact imediat, reuşind să marcheze un gol crucial cu PAOK Salonic, în play-off-ul Europa League. Chiar dacă a luat titlul cu FCSB, evoluţiile tânărului jucător au mers pe o pantă descendentă, iar în acest sezon .

Cum a ajuns Andrei Gheorghiţă la FCSB: „Ce să vă zic? Că nu vreau să merg?”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK din Antalya, Andrei Gheorghiţă a povestit pe larg despre perioada sa la FCSB. Cu momentele de vârf ale carierei, presiunea patronului, , dar şi hobby-uri, semnificaţia tatuajelor şi viitorul său:

Care a fost povestea transferului tău la FCSB?

– Aveam meci cu Craiova. Ne-au bătut destul de rău și eram cam supărat. Cu toate că jucasem cât de cât bine, dădusem și assist, dar ne-au bătut 4-1. A doua zi, când am plecat spre Iași, m-a sunat domnul Cornel Șfaițer. M-a întrebat dacă pot să vorbesc. I-am zis că sunt în avion și că îl sun când aterizez.

L-am sunat și mi-a zis că există posibilitatea de a merge la FCSB și dacă vreau să merg. Ce era să îi zic? „Ce să vă zic nea Cornel, că nu vreau să merg la FCSB? Normal că vreau să merg. Joacă în Europa League, e campioana României, nu e de refuzat”. De acolo au început negocierile și micile chestii de pus la punct.

În presă s-a creat că vreau eu nu știu ce, că vrea impresarul nu știu ce. Nu a fost nimic. Au fost doar niște mici neînțelegeri. Pentru că domnul Becali transmitea cuiva, acela transmitea altcuiva și se pierdeau din informații pe drum. Și i-am spus impresarului meu să îl sune pe domnul Becali că unul zice ceva, altul altceva. După care au mers toate lucrurile rapid.

Golul cu PAOK Salonic, momentul carierei!

Debut fulminant la FCSB. Evoluție foarte bună cu Sepsi, după care gol pe Toumba cu PAOK. Cum a fost senzația să înscrii un gol crucial?

– Pot spune că ăla e cel mai frumos moment din cariera mea de până acum, golul cu PAOK din Europa League, fază eliminatorie chiar, la debut, peste 5 minute. A fost cum nu se putea mai bine.

Atmosfera de pe Toumba cum a fost?

– Atmosfera de pe Toumba e cu mult peste cea de pe Giulești ca să facă o comparație. Mi s-a părut excepțional. Cânta absolut tot stadionul.

Cum a fost perioada FCSB?

– A fost o perioadă din care am învățat foarte multe lucruri, o perioadă care mi-a făcut bine, în niciun caz rău cum am mai auzit. Am luat lucrurile bune de acolo și am venit aici la U Cluj să joc și să ajut la obiectivul echipei și apoi poate va fi și un transfer, cine știe?

A devenit vedetă peste noapte: „Poate nu am turat motoarele cum trebuie”

Ți s-a schimbat viața după golul de la PAOK?

– A fost o perioadă pe care nu știu dacă am gestionat-o foarte bine. Primeam foarte multă atenție într-un timp foarte scurt. Peste noapte toată atenția s-a îndreptat spre mine. Cum deschideam Facebook, Instagram, TikTok, vedeam numai poze, faze, imagini cu mine și poate că nu am turat motoarele cum trebuia ca să le demonstrez că așa este. Am avut și niște probleme la genunchi imediat după și așa a fost să fie, dar nu regret nimic. Și am doar de învățat.

Nu ți s-a urcat la cap?

– Așa pare… După ce ai acel început de aventură la noua echipă și apoi scazi ușor, ușor, mulți spun că și-a luat-o în cap că a dat un gol în Europa League și crede că e Messi. Dar nu a fost chiar așa. Am avut probleme la genunchi, a fost și noua echipă. Chiar dacă părea că m-am acomodat incredibil de repede, nu e chiar așa. M-am acomodat cu colegii care sunt niște băieți senzaționali, dar trebuie să te acomodezi cu stilul de joc. Eu venisem cu avântul de la Iași, cu încrederea aia, cu jocurile în picioare, jocuri bune, apoi am dat de adversari direcți de calitate, cu jocuri la națională, jucători foarte buni și a trebuit să gestionez altfel situația.

Presiune uriaşă de la Gigi Becali: „Primul gând era să nu pierd mingea”

Ce ai fi făcut diferit dacă erai acum cu un an în urmă?

– Poate să fiu puțin mai relaxat. Când intram pe teren, vrând să arăt că sunt bun în continuare, poate îmi puneam o presiune în plus față de cea care e oricum la FCSB. Aș încerca să joc mai relaxat, să nu mai fiu așa de agitat.

Era o presiune și de la patron și de la fani? A fost o încordare și din punctul ăsta de vedere?

– Primul gând când venea mingea spre mine era să nu o pierd și automat în loc să îți îndrepți gândirea spre unde să joci sau să o iei unu la unu, eu mă gândeam să nu o pierd că mă scoate. Automat nu mi-a făcut bine, dar asta aș face acum, să fiu mai relaxat și să nu mai pun presiune pe mine.

Dar e inevitabil să nu asculți sau să vezi ce zice. Ok, nu intri pe Facebook, pe Insta, dar te sună un prieten și îți zice „Ai văzut ce a zis?”. Are o influență extraordinar de mare. Tu zici din instinct „Ce a zis?” în loc să nu te intereseze. Sunt jucători care reușesc să facă asta și îi apreciez și aș vrea să învăț chestia asta de la ei.

Ce a discutat cu Gigi Becali când a ajuns la FCSB

Cu Gigi Becali ai vorbit?

– Da. Mi s-a părut un om foarte calm, foarte de treabă la început. Înainte de meciul cu Sepsi m-a sunat cum am ajuns, eram la bază la Berceni și mi-a spus „Bine ai venit la echipă”, să îmi fac jocul, să fiu liniștit. M-a întrebat dacă mi-au transmis că o să fiu titular cu Sepsi. I-am zis că nu mi-a spus nimeni nimic. Mi-a spus dânsul că voi fi titular și că dacă totul va fi ok mă va scoate la pauză că are nevoie de oameni puternici cu PAOK.

Mi-a dat un boost moral, mi-a mai zis și că în primele 2-3 meciuri nu mă va critica în presă. Primele 2-3 meciuri am jucat bine și după… Poate dacă zicea că nu mă va mai critica niciodată, cine știe. Nu zic că a fost vina lui. Automat când vezi ce îi face lui X sau Y, te gândești că dacă joci prost îți face și ție. Când te duci acolo îți asumi.

Titlul de campion în vară. Cum a fost?

– Alt moment senzațional din cariera mea.

Atmosferă „caterincă” la FCSB în play-off: „La Iaşi luam bătaie rău de tot”

Te gândeai că vine așa de repede momentul când ai ajuns la Liga 1?

– Când am ajuns la Liga 1 nu mă gândeam la titlu. Eu încercam să văd de jocul meu ca să ajung la o echipă care se bate la titlu. D-asta se apucă orice fotbalist de acest sport, să fie printre cei mai buni. Dar când am ajuns la FCSB, eram printre primele, dar era destul de strâns campionatul. Și în play-off era strâns, iar atmosfera la antrenament era numai caterincă.

La Iași, când era atmosfera așa, luam bătaie rău de tot. La FCSB, era atmosfera așa și a doua zi toată lumea juca excepțional. Era o relaxare totală, câștigau dueluri, jucau cu plăcere. Ce la Iași era rău, la FCSB… Probabil unde aveau și calitate, sunt jucători cu sute de meciuri la Liga 1 și jocuri europene, mă gândesc că gestionează altfel situațiile și nu pun presiune pe ei cum aș fi pus eu.

Elias Charalambous, subapreciat: „Din cauza faptului că lumea ştie cine alcătuieşte primul 11”

Elias Charalambous un antrenor subapreciat în România?

– Este un antrenor sub apreciat și din cauza faptului că toată lumea știe cine alcătuiește primul 11 acolo. Dar este un om blând, un om care are o relație cu jucătorii. Te face să îl simți ca pe colegul tău. Dar când e vorba de seriozitate, e serios, te corectează.

De exemplu, are chestia asta, în antrenament îl vezi ca pe un antrenor și atât. Îl asculți și faci ce spune. Când se termină antrenamentul, vine, râde cu tine, se joacă, dă centrări, dă pase lungi. Dacă îi spui „Hai să facem niște pase lungi, centrări”, te ia, face cu tine. E un om care are o relație cu jucătorii extraordinară.

Prima accidentarea serioasă din carieră: „Din august până în final de octombrie”

Accidentarea la gleznă cea mai grea din carieră?

– Cea cu Petrolul? Da. A fost o accidentare, dar nu mi-a sucit glezna. Doar a fost impactul. A fost bine după 2-3 zile. Accidentarea de la U Cluj e cea mai gravă din carieră. Și asta m-a incomodat foarte tare pentru că începusem bine, cu assist cu Farul, apoi cu Dinamo și înaintea meciului cu Slobozia dintr-o prostie, a fost mingea în aer, am vrut să dau din voleu și am dat în talpa lui Cisse.

Mi s-a dus genunchiul în lateral, am simțit cum s-a contractat, m-am speriat foarte tare, am simțit că e ceva, nu am mai putut să calc. Din fericire a fost doar o ruptură parțială de ligament colateral, foarte mică, dar care s-a dovedit a fost mai mult decât mă așteptam. Am stat din august până la final de octombrie. N-am făcut nimic. Doar sală. Și de când am intrat pe teren până acum am avut dureri. În cantonament nu am mai resimțit nimic. M-am antrenat foarte bine. Sunt mulțumit de mine, am și marcat. Sper să continui tot așa.

Povestea transferului de la U Cluj: „Mi s-a propus schimbul între mine şi Thiam”

Cum ai decis să vii la U Cluj?

– Era perioada aceea la FCSB când nu prea jucam, eram și mulți pe post. Eu eram pregătit să lupt pentru post. N-am zis niciodată că vreau să plec. Nu renunț de obicei la luptă. Merg până la capăt și dacă o să fie o să fie. Mă tot sunau de la alte echipe, probabil și domnul Becali a vorbit cu alți conducători de club, le-o fi zis că sunt disponibil pentru împrumut.

În ultimă fază a intrat și U Cluj pe fir, mi-a zis agentul meu, după care i-am zis că sunt de acord să merg la Cluj, echipă care se bate la play-0ff, care a jucat în Europa, care joacă un fotbal frumos. Nu a durat mult și am venit împrumut. După meciul cu Farul m-a sunat domnul Gabi Giurgiu și m-a chemat la birou.

M-am speriat. Atunci mi-a propus acest schimb între mine și Thiam. Nu au pus presiune pe mine. M-am gândit, am vorbit cu familia, cu agentul, cu prietena și am analizat situația. Am ajuns la concluzia că aici e cel mai bine pentru mine. Dacă joci și ai realizări, sunt dispuși să te lase să mergi la altă echipă pe o sumă mult mai mică decât ar fi fost la FCSB. Aceste detalii au contat pentru a face pasul.

Te-a deranjat că ai fost folosit ca monedă de schimb?

– Nu am luat-o așa. Pentru că dacă nu voiam eu nu se făcea. Automat a fost cu acordul meu. Am luat-o ca pe un pas în față pentru mine, pentru dezvoltarea mea.

Şi-a făcut părinţii mândri: „Au zis că am reușit să ajung fotbalist”

Părinții cum au trăit nebunia din 2025?

– Automat a fost o perioadă frumoasă și pentru ei. Au văzut și au zis că am reușit să ajung fotbalist. Alea sunt meciurile în care te simți fotbalist. Meciuri de Europa, derby-uri cu 50.000 de oameni în tribună și automat a crescut inima în ei.

Care e obiectivul cu U Cluj?

– Obiectivul e intrarea în play-off și încercarea ocupării unui loc de Europa. Pe plan personal, acum că mi-am revenit după accidentare să muncesc cât pot, să mă impun în primul 11, să îl fac pe Mister să mă bage, să ajut echipa să atingă obiectivul, ulterior dacă va fi vorba de un transfer, Doamne ajută.

Cum te simți după acest an?

– Mă simt altcumva după jucarea acelor meciuri de Europa, după câștigarea titlului, după anii ăștia de Liga 1 simt că am altă experiență, dar mai am mult de acumulat și încerc să fur micile secrete al colegilor mei. Pentru că am niște colegi exemple bune. Nistor, Chipciu, Alin Toșca, pe care îl apreciez enorm, îmi dă sfaturi în continuu. E ca tăticul meu aici la echipă și aș vrea să îl copiez cât de mult pot.

Ce poveste au tatuajele lui Gheorghiţă: „Primul are cuvintele lui Ronaldinho”

Ce hobbyuri ai?

– Nu sunt genul care să se joace pe Playstation. Îmi place să merg mult cu mașina. Îmi plac mașinile. Îmi place să merg la mall, să merg la resturante.

Ce mașină ai?

– Nu contează ce mașină conduc eu. Nu îmi iau mașină pentru atenția oamenilor. Un Mercedes.

Ai multe tatuaje. Fiecare are o semnificație?

– Da. Nu sunt adeptul oamenilor care zic tatuajele trebuie să aibă semnificație, dar ambele au o semnificație. Mi le-am făcut pe picior pentru că am multe cicatrici și am zis să mai acopăr din ele.

Când ți-ai făcut primul tatuaj?

– Primul tatuaj l-am făcut la Oradea. Colegul meu de apartament și-a făcut și el un tatuaj tot aici pe coapsă și eram foarte entuziasmat și am zis să îmi fac și eu pe coapsă. Am căutat un mesaj și l-am găsit pe ăsta, sunt cuvintele lui Ronaldinho: „I love all about life with the ball at my feet”. Am crezut că mă reprezintă foarte tare și am decis să îl tatuez pe coapsă. Ulterior au fost aceste 3 linii în care am datele de naștere, mama, tata și sora mea. După acesta pe tibie unde e un ochi cu mine jucând fotbal pentru că tot timpul am văzut asta, o cruce și niște aripi de înger. Pe spate îngerul meu păzitor și aici în spate este Iisus și aici mi-am scris un mesaj, un citat din biblie, după care mă ghidez în viață: „When time is right, the Lord will make it happen”.

Andrei Gheorghiţă, despre relaţia cu divinitatea: „Toate reuşitele şi realizările le datorez şi lui Doamne, Doamne”

Credincios?

– Da sunt foarte credincios. Sunt sigur că m-a ajutat. Toate reușitele și realizările le datorez și lui Doamne, Doamne. Încerc să am o relație apropiată cu El și sper să îmi iasă.

Care e fotbalistul tău preferat?

– Fotbalistul meu preferat în perioada de glorie era Neymar, dar dacă ne adaptăm la timpurile pe care le trăim probabil o să spun Yamal, Doue, Dembele. Sunt mai mulți pe care îi apreciez, dar unul pe care îl am și îl port în inimă mereu.

Visezi la națională?

– Da. Ăsta e unul din obiectivele mari, echipa națională și un transfer afară.

Visul, transfer la Barcelona

În vară?

– Cum scrie și aici, când e timpul potrivit Doamne, Doamne va face să se întâmple. Dar da aș vrea să încerc această experiență și să rămân afară.

În ce campionat sau la ce echipă visezi să joci?

– În Spania mi-ar plăcea să joc în LaLiga, la Barcelona. E un vis cam îndrăzneț, dar cine știe.

23 de ani are Andrei Gheorghiţă

7 luni a jucat Gheorghiţă la FCSB