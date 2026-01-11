Sport

Andrei Ivan a gafat-o! Ce a putut să facă în secunda 30 a partidei cu Panathinaikos. Video

Andrei Ivan, debut de meci groaznic în Panathinaikos - Panserraikos! Românul și-a îngropat echipa încă din primele 30 de secunde ale partidei din etapa a 16-a din campionatul Greciei
Ciprian Păvăleanu
11.01.2026 | 22:23
Andrei Ivan a gafato Ce a putut sa faca in secunda 30 a partidei cu Panathinaikos Video
ULTIMA ORĂ
Andrei Ivan a provocat un penalty în secunda 30 a meciului cu Panathinaikos.
Andrei Ivan trece printr-o perioadă dificilă alături de Panserraikos, echipa din Grecia la care activează. Formația românului se află pe ultimul loc în clasament și avea până la meciul cu Panathinaikos 9 înfrângeri consecutive. Atacantul a provocat penalty încă din primul minut al partidei și a primit cartonașul galben.

Debut horror de meci pentru Ivan! A făcut penalty după doar jumătate de minut

Andrei Ivan nu are cele mai bune performanțe alături de Panserraikos, iar echipa sa suferă enorm. Cu nouă înfrângeri la rând în campionat și fără un succes din luna octombrie, formația fostului atacant de la Universitatea Craiova este lanterna roșie în Grecia.

Echipa lui Ivan suferă clar din punct de vedere ofensiv, deoarece nu a înscris niciun gol în ultimele cinci partide, însă greșelile nu lipsesc nici din defensivă. În meciul cu Panathinaikos, chiar atacantul român a fost personajul principal negativ într-o fază care a dus la deschiderea scorului.

În timpul unui corner ce s-a executat în secunda 30, Ivan și-a pus la pământ un adversar în careu. Deși arbitrul nu a decis din teren să dea penalty, el și-a schimbat decizia după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Djuricic a pus mingea pe punctul cu var, iar Andrei Ivan a fost foarte aproape să scape, întrucât fotbalistul lui Panathinaikos a ratat în primă fază, însă mingea respinsă de portar a revenit la el și sârbul „nu l-a mai iertat” și a doua oară. Din acel moment, a urmat măcelul pentru Panserraikos, care până la pauză s-a văzut condusă cu scorul de 3-0.

Panathinaikos, mult în spatele marilor rivale

Cele mai importante echipe ale Greciei sunt de departe Olympiakos, PAOK, AEK Atena și Panathinaikos. Cu toate acestea, cea din urmă pare că în prezent nu este gata să țină pasul cu ceilalți granzi ai fotbalului elen.

Deși au o partidă mai puțin disputată, „trifoii” ar rămâne la o distanță importantă de podium chiar și cu încă o victorie. Lupta la titlu în acest sezon se dă în trei, iar PAOK-ul lui Răzvan Lucescu se numără printre echipele care luptă la acest trofeu. Olympiakos are 39 de puncte, în timp ce AEK și PAOK au câte 38 de puncte. Între cele trei formații și Panathinaikos, care ocupă locul 5, cu 25 de puncte, se mai află și Levadiakos.

