Sport

Andrei Ivan a marcat primul său gol în Superliga Greciei! Echipa sa a produs surpriza pe terenul formației lui Olimpiu Moruțan. Video

Andrei Ivan a înscris pentru prima dată în campionat pentru Panserraikos, în remiza (1-1) înregistrată pe terenul lui Aris, formația unde evoluează Olimpiu Moruțan.
Bogdan Mariș
28.09.2025 | 00:43
Andrei Ivan a marcat primul sau gol in Superliga Greciei Echipa sa a produs surpriza pe terenul formatiei lui Olimpiu Morutan Video
ULTIMA ORĂ
Andrei Ivan a marcat unicul gol al lui Panserraikos în partida cu Aris. FOTO: colaj Fanatik / Panserraikos FC

Andrei Ivan a părăsit-o pe Universitatea Craiova în vara acestui an și a semnat cu Panserraikos, formație din prima ligă a Greciei. Atacantul român a marcat primul său gol în campionat pentru noua echipă în disputa de pe terenul lui Aris, gruparea unde evoluează Olimpiu Moruțan.

ADVERTISEMENT

Andrei Ivan a marcat primul gol în Superliga Greciei! Cum a înscris fostul jucător al Craiovei

Aris a deschis scorul în minutul 43 al partidei de pe teren propriu cu Panserraikos, prin spaniolul Monchu, însă formația din Salonic nu și-a respectat statutul de favorită și a obținut doar o remiză, scorul final fiind 1-1. Golul egalizator al oaspeților a sosit în minutul 50, marcator fiind Andrei Ivan.

Englezul Andre Green a trimis o centrare din partea stângă, iar atacantul român a câștigat duelul aerian cu adversarul direct și a înscris cu capul. Ivan a sărbătorit în stilul caracteristic, făcând tumbe după golul înscris. Punctul obținut pe terenul lui Aris a fost al doilea al lui Panserraikos din acest sezon, echipa aflându-se momentan pe penultimul loc.

ADVERTISEMENT

Andrei Ivan a înscris pentru Panserraikos

Prestația lui Andrei Ivan a fost notată cu 7.4 de site-ul SofaScore, atacantul român fiind cel mai bun jucător al oaspeților în această partidă. Singurul fotbalist cu o notă mai mare decât Ivan a fost marcatorul gazdelor, Monchu. Fostul jucător al Barcelonei a primit nota 8.8.

Olimpiu Moruțan, schimbat în partea secundă

Titularizat de antrenorul Manolo Jimenez, Olimpiu Moruțan a rămas pe teren până în minutul 64, când a fost înlocuit cu mijlocașul olandez Gabriel Misehouy. Prestația fostului jucător de la FCSB a fost notată cu 6.9, în media echipei. Acesta a avut un procentaj al paselor corecte de 80% și a câștigat 4 dueluri dintre cele 6 în care a fost implicat.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam...
Digi24.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”

Moruțan a semnat în această vară cu Aris și a strâns 8 partide până acum în toate competițiile pentru prim-divizionara din Grecia. După remiza contra lui Panserraikos, gruparea din Salonic ocupă locul 4, cu 10 puncte, la egalitate cu AEK Atena și marea rivală PAOK, formația antrenată de Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT
E oficial: Eric Bicfalvi și-a găsit echipă! Surpriză de proporții
Digisport.ro
E oficial: Eric Bicfalvi și-a găsit echipă! Surpriză de proporții
Victor Angelescu, dezvăluiri incredibile despre scandalul de la Ploiești: „Era familia unui fotbalist....
Fanatik
Victor Angelescu, dezvăluiri incredibile despre scandalul de la Ploiești: „Era familia unui fotbalist. S-au ofuscat cei de la Petrolul”
Dennis Man, elogiat în presa din Olanda după prima realizare la PSV! Internaționalul...
Fanatik
Dennis Man, elogiat în presa din Olanda după prima realizare la PSV! Internaționalul român, erou la doar două minute după ce a intrat pe teren
Alex Dobre a spus totul despre conflictul cu suporterii Rapidului: „Oricine ar fi...
Fanatik
Alex Dobre a spus totul despre conflictul cu suporterii Rapidului: „Oricine ar fi reacționat așa când este înjurat și scuipat”. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a oferit 'contract pe viață' fiului fostului antrenor de la FCSB: 'Nu te las să pleci!'. E uluitor pentru ce echipă a ajuns să joace acum
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!