Andrei Ivan a marcat primul său gol în Superliga Greciei! Echipa sa a produs surpriza pe terenul formației lui Olimpiu Moruțan. Video

, formație din prima ligă a Greciei. Atacantul român a marcat primul său gol în campionat pentru noua echipă în disputa de pe terenul lui Aris, gruparea unde evoluează Olimpiu Moruțan.

ADVERTISEMENT

Andrei Ivan a marcat primul gol în Superliga Greciei! Cum a înscris fostul jucător al Craiovei

Aris a deschis scorul în minutul 43 al partidei de pe teren propriu cu Panserraikos, prin spaniolul Monchu, însă formația din Salonic nu și-a respectat statutul de favorită și a obținut doar o remiză, scorul final fiind 1-1. Golul egalizator al oaspeților a sosit în minutul 50, marcator fiind Andrei Ivan.

Englezul Andre Green a trimis o centrare din partea stângă, iar atacantul român a câștigat duelul aerian cu adversarul direct și a înscris cu capul. Ivan a sărbătorit în stilul caracteristic, făcând tumbe după golul înscris. Punctul obținut pe terenul lui Aris a fost al doilea al lui Panserraikos din acest sezon, echipa aflându-se momentan pe penultimul loc.

ADVERTISEMENT

Andrei Ivan a înscris pentru Panserraikos

Prestația lui Andrei Ivan a fost notată cu 7.4 de site-ul , atacantul român fiind cel mai bun jucător al oaspeților în această partidă. Singurul fotbalist cu o notă mai mare decât Ivan a fost marcatorul gazdelor, Monchu. Fostul jucător al Barcelonei a primit nota 8.8.

Olimpiu Moruțan, schimbat în partea secundă

Titularizat de antrenorul Manolo Jimenez, Olimpiu Moruțan a rămas pe teren până în minutul 64, când a fost înlocuit cu mijlocașul olandez Gabriel Misehouy. Prestația fostului jucător de la FCSB a fost notată cu 6.9, în media echipei. Acesta a avut un procentaj al paselor corecte de 80% și a câștigat 4 dueluri dintre cele 6 în care a fost implicat.

ADVERTISEMENT

și a strâns 8 partide până acum în toate competițiile pentru prim-divizionara din Grecia. După remiza contra lui Panserraikos, gruparea din Salonic ocupă locul 4, cu 10 puncte, la egalitate cu AEK Atena și marea rivală PAOK, formația antrenată de Răzvan Lucescu.