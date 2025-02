Andrei Ivan a uitat să înscrie! Atacantul nu a marcat niciun gol în primele 5 meciuri din liga a doua din Turcia

Criza prin care trece Andrei Ivan se adâncește. Atacantul împrumutat în această iarnă de Universitatea Craiova la Adanaspor, în liga a doua din Turcia, nu reușește să găsească drumul spre gol.

Andrei Ivan nu se lipește de gol nici în Turcia

Ivan a ales liga a doua din Turcia pentru a-și reintra în forma pe care o arăta cândva. În ultimele sezoane, atacantul crescut de Universitatea Craiova a dezamăgit și și-a pierdut locul de titular.

Acolo a jucat deja 5 meciuri ca titular, însă norocul său nu s-a schimbat. El rămâne fără niciun gol înscris. În plus, ultima reușită a lui Andrei Ivan datează din 18 mai 2024.

Echipa sa, Adanaspor, s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Manisa, însă situația din clasament rămâne una extrem de complicată. E

Andrei Ivan: „Sigur o să fie mult mai bine pentru mine”

„M-am sfătuit cu familia, cu impresarul meu și am luat această decizie împreună cu ei. Sigur o să fie mult mai bine pentru mine, o să joc și o să fiu doar 6 luni, n-o să fiu mai mult.

O să fie foarte bine, mai bine ca la Craiova, dar nu contează financiar, îmi doream doar să joc. N-am vorbit cu Mister (n.r. – Constantin Gâlcă), dar m-am gândit și la ultimele meciuri, pentru că nu am fost folosit și m-am gândit să mă duc la o echipă unde să joc.

Eu cred că pentru mine o să fie un pas înainte, că o să am meciuri în picioare. Despărţirea a fost grea, vă daţi seama, să îmi iau la revedere, dar, cum am spus, mă întorc în iulie şi am contract cu Universitatea.

Nu există nimic (n.r. – nicio opţiune de cumpărare), doar împrumut şi atât. Vor fi doar 5 luni sau 6 luni”, spunea Andrei Ivan după ce a ajuns la o înțelegere cu cei de la Adanaspor.

Ivan era considerat, acum mulți ani, unul dintre fotbaliștii cu mare potențial ai fotbalului românesc. El a debutat la Universitatea Craiova la o vârstă fragedă, iar în 2017 făcea pasul în străinătate, la Kuban Krasnodar, pentru 3 milioane de euro. Nu a reușit să se adapteze, iar în 2019 s-a întors în Bănie.