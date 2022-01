Fotbaliștii Universității Craiova, disperați că pot pierde play-off-ul după 1-3 cu Sepsi: „Nu marcam nici dacă jucam două zile”

Succesul cu Rapid rămâne singurul pentru Universitatea Craiova din ultimele nouă etape. . În urma acestui rezultat, echipa lui Laurențiu Reghecampf e în pericol să piardă play-off-ul.

După runda cu numărul 23, „Știința” este pe locul 5, cu 35 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului 6, Farul, și cu trei mai multe decât Rapid, care este pe poziția a șaptea. Atât giuleștenii, cât și constănțenii au un meci în minus disputat față de alb-albaștrii.

Nicușor Bancu, șocat de prestația Universității Craiova: „La cum jucăm, toate echipele vor puncte cu noi”

„În a doua repriză s-a făcut diferența. Sepsi a făcut un joc extraordinar. Îi felicit, au făcut pressing, nu le-am luat mingea. Noi am făcut greșeli în apărare. E greu când joci așa să iei punct sau puncte.

Trebuie să analizăm ce s-a întâmplat pentru că sunt greșeli făcute de toată lumea și defensiv și ofensivă. Nu marcăm și fotbalul te pedepsește. Am întâlnit o echipă bună, care a jucat fotbal azi și nu ne-a dat nicio șansă. Nu reușeam să marcăm nici dacă jucam două zile.

E foarte dificil. Ne doream mult să fim în față, să ne batem la primul loc, acum e frumos și dacă prindem play-off-ul. E greu, chiar dacă deocamdată suntem acolo”, a declarat Nicușor Bancu.

La meciul cu Sepsi a asistat și noul selecționer al României, Edi Iordănescu.

„Nu știu dacă a avut ce să vadă la Craiova, poate la Sepsi. Trebuie să vină că ne vadă meciurile următoare, că astăzi nu avea ce să vadă”, a adăugat căpitanul oltenilor.

Pentru U Craiova urmează un nou meci infernal. Sâmbata viitoare, pe 5 februarie, alb-albaștrii primesc vizita campioanei CFR Cluj.

„O să vină toate echipele peste noi de acum înainte. La cum jucăm, toate vor puncte cu noi. Am făcut un meci bun cu Rapid și astăzi nu știu ce s-a întâmplat. Am fost dintr-un alt film și asta ne-a costat”, a mai spus Bancu.

Andrei Ivan arată arbitrajul cu degetul. Atacantul Craiovei a avut un gol anulat pe motiv de offside

Meciul de la Sf. Gheorghe n-a fost lipsit de greșeli de arbitraj. , dar și gazdele au beneficiat de o gafă a brigăzii conduse de Iulian Călin. La 1-1, lui Ivan i s-a anulat, eronat, o reușită pe motiv de ofsaid.

„A fost un meci greu, am avut și noi câteva ocazii. Am avut un gol valabil, dar ei ne-au cam dominat. N-a fost offside la golul meu, dar asta e. Mereu am cerut să avem VAR și nu ni s-a dat.

Nu vreau să mai vorbesc despre arbitraj. Asta este România și trebuie să ne descurcăm. Am făcut un meci bun cu Rapid, am câștigat, probabil ne-am relaxat și asta ne-a costat.

Nu știu ce se întâmplă cu noi. Avem și momente bune și mai puțin bune, dar trebuie să trecem peste ele. Trebuie să ne revenim până la meciul cu CFR Cluj și să arătăm altfel”, a declarat Andrei Ivan.