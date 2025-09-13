Andrei Ivan, cel mai bun jucător al echipei sale în înfrângerea dură cu Olympiacos. Care a fost scorul final

Olympiacos s-a distrat pe teren propriu împotriva echipei lui Andrei Ivan, mai ales că formația românului a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 35. Cu toate acestea, atacantul a fost cel mai bun fotbalist de la Panserraikos și a avut o notă foarte bună, ținând cont de rezultatul final.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Andrei Ivan, strivită în Grecia de Olympiacos. Românul a fost cel mai bun fotbalist al lui Panserraikos

Panserraikos a început curajos prima repriză în deplasare la una dintre cele mai importante formații ale Greciei: Olympiacos. Echipa ce a început cu Andrei Ivan ca titular a finalizat primele 45 de minute la egalitate, însă cu un om mai puțin, lucru ce a costat-o în a doua jumătate.

Formația din Pireu a înscris de 5 ori în repriza secundă și s-a impus cu 5-0 la finalul celor 90 de minute. Cu toate acestea, Andrei Ivan a primit nota 6.7, reprezentând cel mai mare calificativ din echipa sa.

ADVERTISEMENT

Deși echipa sa a avut doar 17% posesie în acest meci, iar mingea a ajuns de foarte puține ori la Ivan, fostul atacant de la Universitatea Craiova și-a făcut de fiecare dată treaba. El a oferit 7 pase corecte din 9, dintre care una extrem de periculoasă, care a creat singura ocazie periculoasă a echipei sale.

Extrema stângă și-a câștigat 50% dintre dueluri și a fost pe teren până aproape de final, când antrenorul a decis să îl înlocuiască, în minutul 91, introducând în locul său un tânăr de perspectivă, de doar 16 ani, pe nume Apostolos Savvidis.

ADVERTISEMENT

Andrei Ivan a pierdut duelul românilor din prima etapă

În prima etapă, care Andrei Ivan a fost titular și a ieșit în minutul 84, în timp ce mijlocașul român a intrat pe parcurs, ca urmare a accidentării unui coleg.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Răzvan Marin s-a impus cu 2-0 și are maximum de puncte după primele două etape, urmând să întâlnească Levadiakos duminică, de la ora 20:00. De partea cealaltă, echipa lui Ivan are 0 puncte și un golaveraj de 0-8 după 3 meciuri și pare una dintre favoritele la retrogradare.