Andrei Ivan, cel mai frumos gol la U Craiova: ”Toate pe care le‑am dat cu Dinamo şi FCSB”

Atacantul echipei U Craiova, Andrei Ivan, a oferit un interviu de excepție în programul de meci cu FC Hermannstadt și și-a ales cel mai frumos gol pe care l-a marcat în tricoul oltenilor.

În ciuda faptului că antrenorul Marinos Ouzounidis a decis schimbarea sistemului de joc, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, jucătorul repatriat de la Krasnodar pare să aibă un loc sigur printre titulari.

Jucătorul de 24 de ani se află într-o formă foarte bună, a marcat trei goluri în ultimele șase partide, și devine o soluție tot mai viabilă pentru naționala lui Mirel Rădoi la viitoarele acțiuni din luna martie.

Andrei Ivan nu poatge alege între golurile marcate pentru U Craiova

”Golul meu preferat?… Toate golurile cu Dinamo şi FCSB! În special acea dublă de la Severin, după revenire, dar au mai fost goluri importante pe care le‑am dat împotriva lui Dinamo, inclusiv cel din ultima victorie acasă, bineînţeles. Sunt cele mai importante pentru că se ştie ce rivalitate este între noi, aşa că fiecare reuşită în derby este o bucurie enormă pentru mine”, a declarat Andrei Ivan despre golul preferat la U Craiova.

”A trecut mult timp de la debutul meu la Craiova, dar îmi amintesc perfect acea zi. Eram în cantonament şi domnul Balint trebuia să aleagă un junior pe care să‑l bage în teren dintre mine şi Tome Kitanovski. M‑a ales pe mine şi bine a făcut, pentru că am marcat şi aceea a fost victoria decisivă pentru promovare. Poate că, dacă nu era acea zi, nici eu şi nici Universitatea Craiova nu mai eram astăzi unde suntem”, a mai spus Ivan.

”Cea mai frumoasă amintire este debutul în Liga 1, împotriva Stelei, când am intrat în minutul 84 şi am şi marcat. A doua cea mai frumoasă amintire cu Universitatea este revenirea la Craiova din 2019 şi primul meci cu FCSB, când s‑a rostit numele meu la staţie şi tot stadionul m‑a aplaudat în picioare, a fost un sentiment extraordinar”, a continuat el.

De ce echipa de acum e mai bună decât cea din 2017

”Nu doar fanii mă iubesc pe mine, sentimentul e reciproc. Aşa cum am zis de mai multe ori, iubesc acest oraş şi această echipă, prin urmare decizia de a mă întoarce nu a fost deloc una grea. Aş fi putut alege şi alte echipe, chiar din Liga 1, dar marea mea dorinţă a fost să mă întorc, ca să nu mai zic că, aşa cum am spus, nu voi juca niciodată la altă echipă din România.

Nu m‑am gândit deloc la un viitor transfer în străinătate. Am venit să câştig trofee cu Universitatea, aceasta este dorinţa mea cea mai mare şi doar la asta mă gândesc. După ce voi obţine măcar un trofeu cu Craiova, am timp să mă hotărăsc şi dacă vreau să rămân sau să plec.

În 2017 era o echipă foarte bună, la fel şi cea de acum. Cu toate acestea, formaţia de acum mi se pare superioară pentru că mi se pare că suntem mult mai omogeni faţă de atunci, mai uniţi. E o atmosferă foarte bună în lot şi ne înţelegem bine pe teren şi în afara lui, cred că acestea sunt principalele noastre atuuri în lupta pentru câştigarea titlului şi a Cupei”, a afirmat atacantul.

Ivan, ironii la adresa lui Dinamo

”Toţi antrenorii mi‑au plăcut şi chiar nu aş putea să aleg acum unul dintre ei, pentru că de la fiecare am avut de învăţat şi am avut relaţii bune cu fiecare. Însă relaţia cea mai specială cu un antrenor am avut‑o cu domnul Mirel Rădoi, care a ştiut foarte bine să mă motiveze la naţionala de tineret şi a contat mult şi asta în revenirea mea aici.

În general, suporterii Ştiinţei au fost alături de echipă şi de mine mereu şi au fost foarte multe momente frumoase petrecute împreună. Pe mine însă m‑a impresionat cel mai tare reacţia lor după un meci mai puţin reuşit al meu, cu Mediaş, când tot stadionul m‑a aplaudat şi încurajat atunci când am ieşit de pe teren. M‑a bucurat foarte mult acel moment, pentru că în momentele grele ai cea mai mare nevoie de suporteri”, a explicat el.

Pus să formeze o propoziție din cuventele Andrei Ivan și Dinamo, atacantul a răspuns: ”Nu ştiu, să spunem că aş face una foarte scurtă: Andrei Ivan – Dinamo Bucureşti 5‑0 (n.r. – referire la cele cinci goluri înscrise până acum în partidele cu Dinamo)”.

Idolul Olteniei s-a acomodat ca vârf împins

”Am avut o perioadă foarte neplăcută la început. Veneam după o accidentare de 4 luni şi a fost foarte dificil să mă reacomodez şi să mă simt iarăşi bine pe teren. Acum însă simt că în sfârşit sunt 100% şi cred că asta a început să se vadă şi pe teren.

Nu simt presiunea, sincer, şi încerc pe cât posibil să nu plec urechea la critici sau alte vorbe negative. Mă consider un om puternic din acest punct de vedere. Eu ştiu că de fiecare dată când intru în teren pentru Universitatea îmi dau viaţa pe teren, aşa că eu unul nu am ce să‑mi reproşez, pentru că fac mereu tot ce pot pentru echipă.

Nu am preferinţe, eu joc acolo unde mă pune antrenorul şi sper să dau randament pe orice post aş fi folosit. Într‑adevăr, acum ceva timp preferam să fiu în bandă, dar acum chiar simt că nu mai contează atât de tare unde anume joc eu. Ce contează este că mă înţeleg foarte bine cu jucătorii ofensivi, cu Cicâldău, cu Nistor, cu Baiaram, şi sper ca asta să ne ajute să arătăm mai multe din punct de vedere ofensiv, pentru că ne dorim enorm să câştigăm un titlu cu Universitatea”, a precizat atacantul.

Ivan, mesaj pentru fani

”Niciun meci nu seamănă cu altul, deci n‑are rost să îmi imaginez eu cum se va desfăşura partida cu Hermannstadt. Cert este că uşor nu va fi, având în vedere că ei vin după o victorie mare şi probabil au un moral foarte bun. Dar noi suntem Universitatea, plecăm favoriţi şi simt că o să ieşim de pe teren câştigători.

După ce mă voi retrage voi veni la meciurile Universităţii de câte ori voi putea, dar nu aş vrea să vin din calitate de simplu fan, visul meu este să vin la meciuri din calitate de fost jucător important pentru istoria acestui club.

Le mulţumim fanilor că sunt mereu alături de noi, şi la bine şi la greu. I‑am simţit la fel de aproape în ciuda pandemiei şi ăsta e mare lucru. Îi aşteptăm cu nerbădare la stadion, pentru că ducem dorul vremurior când ne bucuram împreună după victorii”, a încheiat Ivan.