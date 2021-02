Andrei Ivan, coșmarul lui Dinamo în meciurile cu Universitatea Craiova

Andrei Ivan este coșmarul lui Dinamo în meciurile cu Universitatea Craiova. Atacantul născut la Moreni are patru goluri marcate în poarta rivalilor, cele mai multe reușite de un jucător de la revenirea Științei pe prima scenă.

De altfel, Ivan este într-o revenire de formă, după ce a început să marcheze din nou pentru formația sa. Ultima dată a făcut-o chiar în ultima etapă, în victoria cu Poli Iași, scor 3-0.

Oltenii privesc cu mare încredere jocul cu Dinamo, iar fotbaliștii așteaptă ca noul antrenor să-și înceapă treabă, însă acest lucru se va întâmpla după derby. FANATIK a prezentat lista scurtă a patronului Universității.

Andrei Ivan este un coșmar pentru Dinamo în jocurile cu Universitatea Craiova

După partida cu FCSB, Dinamo are încă un meci greu în Liga 1. De data aceasta, „alb-roșiii” vin în Bănie pentru duelul cu Universitatea Craiova. Pe stadionul „Ion Oblemenco”, dinamoviștii vor da ochi cu un fotbalist care are un palmares foarte bun contra lor.

„Leul” Andrei Ivan mușcă din „câini” oricând are ocazia. 4 goluri are atacantul împotriva lui Dinamo, ultimele două reușite chiar sezonul trecut, atunci când Craiova a primit vizita rivalilor. Partida s-a jucat la Drobeta-Turnu Severin, deoarece gazonul de pe „Ion Oblemenco” era într-un proces de schimbare.

Cu Victor Pițurcă pe bancă, „alb-albaștrii” au câștigat cu 4-1, iar Andrei Ivan a strălucit, marcând o dublă, fiind folosit pe poziția de vârf, așa cum a fost folosit și de Dragoș Bon în partida cu FC Argeș, când a reușit să chiar să înscrie. Celelalte goluri ale sale contra lui Dinamo au venit în sezonul 2016-2017. Ambele în jocurile disputate pe teren propriu, în sezonul regulat (U Craiova – Dinamo 2-1) și în play-off (U Craiova – Dinamo 2-2). De asemenea, Ivan a mai înscris și dintr-o lovitură de departajare și a adus calificarea echipei sale în semifinalele Cupei României, în aceeași stagiune.

Totuși, Ivan este departe de „killer-ul” Florin Tănase, jucătorul FCSB-ului. Cu ultimul gol, „Tase” a ajuns la opt reușite contra lui Dinamo.

9 meciuri are Ivan contra lui Dinamo

5 victorii, 3 egaluri și o înfrângere este statistica Craiovei cu Ivan în teren împotriva „câinilor roșii”

Revenire de formă pentru atacantul Universității Craiova. Două goluri în trei etape

Andrei Ivan speră să revină la forma care l-a consacrat, iar evoluțiile sale arată că acest lucru este plauzibil. În ultimele trei meciuri, fostul puști minune al Științei a dat două goluri, cu FC Voluntari și cu Poli Iași. Atacantul ar putea reprezenta și o soluție pentru echipa națională și chiar să fie convocat în lotul care va merge la Jocurile Olimpice, însă rămâne de văzut dacă clubul ar fi de acord ca Ivan să fie lăsat să joace, deoarece meciurile echipei olimpice a României nu fac parte din calendarul FIFA.

„Trei luni de zile m-am simţit foarte rău, am avut întins foarte rău tendonul pubian şi nu am putut să joc, ci doar să mă antrenez. Din dorinţa de a arăta mai multe suporterilor şi celor care m-au criticat… dar sunt bine acum, mi-am revenit şi sper să am un an foarte bun la Universitatea. În curând va fi această revenire,” era declarația lui Andrei Ivan de acum câteva săptămâni.

650.000 de euro este cota lui Andrei Ivan, conform site-urilor de specialitate

24 de ani are atacantul Științei

143 de meciuri, 24 de goluri și 15 pase decisive este statistica lui Ivan la Craiova

Pe lângă toate problemele pe care le traversează Dinamo, antrenorul „Jerry” Gane mai are un motiv de îngrijorare. Steliano Filip și Paul Anton, doi dintre jucătorii de bază, nu vor evolua în partida cu Universitatea Craiova. Cei doi sunt suspendați. fundașul Filip a văzut cartonașul roșu în derby-ul cu FCSB, în timp ce Anton a primit cel de-al patrulea cartonaș galben al sezonului chiar în minutul 90.