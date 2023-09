Andrei Ivan, debusolat după FCSB – U Craiova 3-0: ”Nu știam ce s-a întâmplat!”

Vicecampioana României în derby, după o primă repriză în care oltenii au făcut greșeli copilărești, și a revenit pe primul loc în clasamentul din SuperLiga.

Andrei Ivan, prima reacție după FCSB – U Craiova 3-0

La finalul partidei FCSB – U Craiova 3-0, din etapa a 8-a din SuperLiga, atacantul Andrei Ivan a povestit că a fost traumatizat în momentul în care a ajuns în vestiar la pauza întâlnirii, după ce adversarul marcase de trei ori.

”Nu-mi găsesc cuvintele, am luat trei goluri ca niciodată, în repriza a doua am ieșit la joc și ne-am creat câteva ocazii dar n-am reușit să marcăm. Ne îngrijorează, dar sperăm ca de la următorul meci să marcăm și noi.

Am pierdut foarte repede mingea, degeaba am avut posesie dacă n-am marcat. Chiar nu pot să-mi dau seama. Primele reprize foarte slabe (n.r. – comparație cu meciul cu Farul Constanța). Când am intrat în vestiar la pauză nu-mi venea să cred. Nu știam ce s-a întâmplat! A vorbit Mister cu noi și am ieșit cu altă față”, a declarat Ivan.

Atacantul Universității Craiova a dezvăluit că a avut o discuție cu selecționerul Edi Iordănescu după ce pentru meciurile cu Israel și Kosovo din preliminariile Euro 2024.

”Am vorbit cu mister Edi, va trebui să vorbesc din nou cu dânsul și o să decidă. Da, m-a contactat și sper să fie totul bine. Trebuie să am evoluții foarte bune și cred că o să fiu convocat. La următoarea selecție sper să fiu acolo. Vreau să marchez întâi pentru club și după pentru echipa națională”, a spus Andrei Ivan.

Mitriță, repriză de coșmar în Ghencea

FCSB a început ca din tun derby-ul cu Universitatea Craiova. Darius Olaru a deschis scorul în minutul 13, după o eroare făcută de vedeta oltenilor, Alexandru Mitriță. Același 0, marcat de Risto Radunovic.

Deși a marcat un gol și a oferit trei pase decisive în șase meciuri de SuperLiga, Alexandru Mitriță nu l-a convins pe Edi Iordănescu să îl cheme la echipa națională a României pentru meciurile cu Israel și Kosovo. Expertul FANATIK,

„Eu nu cred că îl va chema pe Mitriță la lot. Eu zic că 99.9% îi va chema pe cei care au fost și ultima dată. Fiindcă a reușit să formeze, cât de cât, o liniște acolo și un grup, pe care nu vrea să îl strice. Eu prefer să jucăm prost, dar să câștigăm cu 1-0.

Important este să ajungem la European, pe mine asta mă interesează. Decât să jucăm frumos, spectaculos și să nu batem pe nimeni. Pentru că dacă ajungem la Euro, jucătorii români vor începe să aibă din nou încredere în forțele lor”, a declarat Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.