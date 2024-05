Andrei Ivan dezvăluie ultima discuție cu Edi Iordănescu: „Este lângă mine, mă susține”. Cum l-a ajutat Gâlcă

Andrei Ivan și-a revenit total după instalarea lui Costel Gâlcă la Universitatea Craiova, iar atacantul a dezvăluit secreta succesului din ultimele etape. Internaționalul român a spus și ce a discutat cu Edi Iordănescu în urmă cu câteva luni într-un interviu exclusiv.

Andrei Ivan, dezvăluiri despre întoarcerea la Universitatea Craiova: „Am avut ofertă de la Brescia din Seria A”

, așa cum i-a obișnuit și pe suporterii Universității Craiova în sezoanele trecute. Atacantul cu sânge „alb-albastru” a rememorat clipe din copilărie și a vorbit despre națională, dar și gruparea din Bănie într-un interviu pentru FANATIK.

Andrei Ivan a dezvăluit când a avut ultima discuție cu Edi Iordănescu și ce i-a transmis selecționerul României. De altfel, fostul golgheter al a spus și cum l-a ajutat Costel Gâlcă să înceapă să dea goluri din nou în SuperLiga.

Andrei, ce ți-ai dorit să ajungi când erai mic?

– Fotbalist pentru că joc de la cinci ani, la cinci ani m-au dus părinții mei la fotbal și asta mi-am dorit să fac.

De unde vine porecla de Jdechi?

– Când eram mic ne jucam alergatea și eram foarte rapid, nu prea mă prindeau. Un prieten mi-a spus că sunt jder, iar după a devenit Jdechi.

Ai jucat la Moreni, apoi la Sporting Pitești și după ai dat probe la Dinamo. Te-a durut la acea vreme refuzul „câinilor roșii”?

– Nu am dat probe, doar am fost să joc un meci. M-au trimis cei de la Sporting Pitești să joc un meci și după m-am întors la Sporting, m-am dus la FC Olt, m-am întors înapoi la Sporting și apoi m-a cumpărat Universitatea.

Câți bani ai luat la primul contract profesionist, mai ții minte?

– Chiar nu mai țin minte, cred că au fost 350 de euro când am semnat cu Universitatea Craiova.

Te-ai gândit în 2014 că o să ajungi să ai opt sezoane la Universitatea Craiova?

– Nu m-am gândit că o să joc atâtea sezoane la Universitatea Craiova, dar tatăl meu ține cu Universitatea Craiova. I-a făcut plăcerea, am ajuns să joc la Universitatea, pentru mine este ceva wow.

Ar fi putut să fie mai mulți ani, însă ai avut și două experiențe în străinătate la Krasnodar și Rapid Viena. De ce nu ai rămas în străinătate, ce nu a mers?

– Trebuia să rămân și la Rapid Viena, am avut trei oferte când m-am întors la Universitatea. Am avut oferte de la Ufa, Brescia care a promovat în Seria A și Universitatea Craiova. Cele două m-au vrut împrumut pentru un an, iar Craiova m-a vrut înapoi.

Cum l-a ajutat Costel Gâlcă pe Andrei Ivan: „Nu e o coincidență că am început să marchez”

Chiar și în Europa te-ai intersectat cu rivalii tradiționali ai Universității Craiova. Cum ai trăit eliminarea FCSB din cupele europene?

– Pentru mine a fost o bucurie imensă, jucam pentru Rapid Viena și ne-am dorit să ne calificăm în grupe și chiar am făcut niște meciuri foarte bune în grupe.

Ce crezi că i-a lipsit Universității Craiova în lupta pentru titlu?

– Cred că ne-au lipsit mai multe lucruri. Nu am avut constanță în primul rând, cu echipele mici ne-am încurcat de fiecare dată și cu echipele mici se câștigă titlul.

Crezi că va mai juca Universitatea Craiova o finală pentru titlu?

– Nu trebuie să mai jucăm o finală, trebuie să câștigăm titlul cu trei, patru etape înainte, să fim siguri de noi.

Ai avut mulți antrenori la Universitatea Craiova, de la cine ai învățat cel mai mult?

– Am avut de învățat de la foarte mulți antrenori, dar am rămas cu ceva de la domnul Bergodi, Ouzounidis și de la Mister, pe care l-am avut și la echipa națională U17. Am avut multe de învățat de la ei.

Ce a schimbat Costel Gâlcă la Universitatea Craiova?

– Nu a schimbat foarte multe pentru că este de puțin timp. Trebuie să prindem cantonamentul cu dânsul și sunt sigur că se va schimba totul.

Ai început să marchezi din nou cu Costel Gâlcă. Ar putea să fie o coincidență sau Mister a venit cu ceva nou?

– Nu cred că este o coincidență, pentru că și la echipa națională am dat 16 goluri în câteva meciuri. Mister știe să îmi dea încredere, mai sunt jucători la fel ca mine, cu care trebuie să știi să vorbești.

Te-a vrut și la Espanyol Barcelona, de ce nu s-a realizat transferul?

– Parcă a spus și domnul Mihai Rotaru că au făcut o ofertă de un milion și jumătate, plus încă un milion și jumătate, dar cu împrumut și nu s-a putut la vremea respectivă.

Andrei Ivan și-a ales posturile preferate! Ce spune despre ultima discuție cu Edi Iordănescu

Ai spus la un moment dat că nu îți place să joci extremă dreaptă. Care e ordinea corectă a posturilor pe care preferi să joci?

– Stânga, vârf și dreapta.

Ai vreun regret când te gândești la națională?

– Am regrete față de ce am făcut în campionatul acesta, pentru că nu pot să ajung la echipa națională din cauza asta. Nu am avut cifre și asta m-a costat.

Erai bine cotat, marcai, ai fost coleg cu mulți internaționali de la EURO 2019. Ce crezi că s-a întâmplat de nu mai ești printre favoriți?

– Nu știu, nu pot să îmi dau cu părerea.

Ai discutat recent cu Edi Iordănescu sau cu un alt om din FRF?

– Am vorbit anul trecut în septembrie cu domnul Iordănescu. Mi-a spus că este lângă mine, mă susține și că o să fiu convocat din nou dacă o să am cifre.

Mulți se întreabă ce se întâmplă cu Andrei Ivan la vară, continui la Universitatea Craiova?

– Mai am contract trei ani și sper să dau cât mai multe goluri la Universitatea. Cupa și titlul sunt obiectivul pentru sezonul viitor.

Ce face Andrei Ivan când se decuplează de la fotbal?

– Stă cu fetița lui, stă cu fetița și soția lui. Nu mai fac altceva de când s-a născut.

Viața de familie te-a schimbat?

– M-a schimbat foarte mult și văd lumea altfel. Trebuie să fiu mai ordonat, mai disciplinat în primul rând.

Transmite, te rog, un mesaj pentru suporterii Universității Craiova?

– Să fie lângă noi la meciul cu U Cluj, să mergem împreună în Europa.