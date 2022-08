Andrei Ivan, explicații pentru nereușitele din U Craiova – Hapoel Beer Sheva 1-1: ”Nu suntem concentrați în fața porții, nu am avut nici noroc”

Oltenii au dominat prima repriză, dar jocul a luat o întorsătură dramatică în partea secundă, după din pauză.

Explicațiile lui Andrei Ivan după U Craiova – Hapoel Beer Sheva 1-1

La finalul întâlnirii U Craiova – Hapoel Beer Sheva 1-1, Andrei Ivan a explicat faptul că oltenii s-au ridicat la nivelul adversarului, în ciuda faptului că a crezut că israelienii formează o echipă mai puternică.

”Am simțit o echipă care joacă fotbal. Prima repriză ne-a fost ușor, am avut multe ocazii, dar nu a fost să fie. La pauză am luat roșu și au înscris ei. Contează că am revenit. Au fost niște împingeri. Arbitrul a văzut și a dat două cartonașe roșii. Un jucător l-a călcat, iar Paul l-a împins puțin.

Nu ne temem, dar nu avem poziție bună de a trage la poartă. Trebuie să gândești cu mult timp înainte. Nu suntem concentrați în fața porții, nu am avut nici noroc. La vizionare, am crezut că e o echipă foarte bună, dar ne-am ridicat nivelul și noi.

Mister a spus să stăm sus să înscriem noi primii după ce am primit roșu. Avem recuperare foarte bună, suntem motivați și trebuie să dăm totul pe teren. Sper să marchez și în retur, dar mai important este să câștige echipa”, a declarat Ivan.

Papp, pus la zid de Rădoi și Cârțu

Antrenorul Mirel Rădoi s-a arătat extrem de deranjat de gestul incalificabil făcut de Paul Papp în pauza meciului și a anunțat că jucătorul va primi o . În plus, tehnicianul a cerut conducerii să-i aducă de urgență un fundaș central.

Tehnicianul oltenilor s-a arătat mulțumit de reacția jucătorilor după ce , însă avertizează că meciul retur se va desfășura după alte coordonate, mai ales că Hapoel va avea parte de susținerea fanilor.

Președintele oltenilor, Sorin Cârțu, consideră gestul lui Paul Papp ca fiind unul incalificabil și , spunând că echipa stă cu emoții din cauza acestuia.

”El e bătăuș, are orgolii personale, dar niciodată nu are orgolii când greșește el și a făcut multe greșeli anul trecut. Ai experiență, ai o vârstă, ai jucat în străinătate, faci așa ceva?”, a afirmat Cârțu.