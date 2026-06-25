Andrei Ivan, fostul idol al oltenilor, ofertă de la Universitatea Cluj! Exclusiv

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Andrei Ivan a surprins multă lume vara trecută când a plecat de la Universitatea Craiova și a semnat cu Panserraikos. Nu i-a mers atât de bine pe cât s-ar fi așteptat, mai are un an de contract cu grecii, dar retrogradarea echipei va duce, foarte probabil, la despărțire. În aceste zile, Andrei Ivan își caută o nouă formație la care să joace din toamnă.

Andrei Ivan a primit o ofertă interesantă de la Universitatea Cluj!

Din informațiile FANATIK, lui Andrei Ivan, 29 de ani, i s-a oferit oportunitatea de a reveni în SuperLiga. Interesant este că formația care i-a făcut o ofertă a fost Universitatea Cluj, cea care s-a luptat până la finalul sezonului cu Universitatea Craiova pentru ambele trofee ale stagiunii. Oltenii au învins pe U în , apoi și în campionat, pe „Oblemenco”, și au realizat eventul!

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U Cluj i-a oferit lui Ivan un contract pe 3 ani, cu un salariu lunar de 12.000 de euro, plus bonusuri. Era vorba deci despre 144.000 de euro anual, un contract important pentru nivelul salarial pe care-l oferă cei de la Universitatea Cluj. Ca o comparație, și , cel luat de U după ce a fost dat afară de concitadina CFR, a fost ofertat cu 12.000 de euro lunar și a acceptat.

Andrei Ivan s-a înțeles foarte bine cu Cristiano Bergodi la Craiova. Italianul și l-ar dori și acum

FANATIK a aflat că, momentan, jucătorul le-a spus „pas” celor de la Universitatea Cluj, motivând că prioritatea sa ar fi să continue în străinătate. Discuțiile nu sunt total închise, chiar dacă există variante din străinătate pentru Ivan, una dintre ele fiind o aventură exotică în Vietnam. Andrei le-a transmis șefilor de la U Cluj că va decide împreună cu familia dacă va accepta cei 500.000 de dolari pe sezon din Vietnam!

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Pentru o eventuală venire a lui Andrei Ivan la Universitatea Cluj insistă și antrenorul . Italianul s-a înțeles foarte bine cu jucătorul când a antrenat Universitatea Craiova, în 2020, când echipa a fost aproape de titlu, ratând „finala” din 3 august, de acasă, cu CFR Cluj. Acea perioadă este cea mai bună din carieră, ca puncte, pentru Cristiano Bergodi.

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Italianul, unde era jucător de bază, a realizat o medie de 2,33 puncte pe meci în cele 18 meciuri în care a stat pe banca oltenilor. Poate cel mai bun meci al lui Bergodi la Craiova, cu Ivan titular, a fost CFR – Universitatea 2-3, disputat pe 28 iunie 2020. Ivan, 74 de minute pe teren, a pasat la golul de 2-0 al lui Vali Mihăilă.

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17 meciuri și un gol are Andrei Ivan pentru naționala României. Nu a mai fost convocat din 7 iunie 2022, 0-1 în Bosnia

Andrei Ivan a avut ghinionul să retrogradeze două sezoane la rând, în 2025 și în 2026

Andrei Ivan se află într-un moment delicat al carierei. În ultimele două sezoane, mijlocașul născut la Moreni a avut ghinionul de a retrograda de fiecare dată. În vara lui 2025 a picat în liga a treia din Turcia cu Adanaspor, unde a fost împrumutat pentru 6 luni de Universitatea Craiova.

A revenit în Bănie, a început sezonul trecut în tricoul Craiovei, cu pe bancă, meciul de la Arad (3-3) rămânând o amintire importantă a sezonului. Și pentru Craiova lui Mirel, și pentru Andrei Ivan. La sfârșitul lunii iulie 2025, a venit oferta de la Panserraikos și fotbalistul a semnat pe doi ani în Grecia, plecând definitiv din Bănie.

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Oricum, Craiova și Mihai Rotaru nu au prea ieșit în pierdere cu Andrei Ivan. În 2017 oltenii au încasat 3.000.000 de euro de la Krasnodar pentru transferul lui Andrei, jumătate din sumă achitând-o în 2019 pentru a-l repatria. Andrei Ivan are toate trofele cu echipa sa de suflet, pentru că și i se trece și lui în palmares pentru cele 88 de minute jucate la Arad și încă 13, în etapa a 2-a, la 3-1 cu FC Argeș!