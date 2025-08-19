Sport

Andrei Ivan, gol la debut în Grecia! A sărbătorit fix cum i-a interzis Mihai Rotaru la Craiova

Andrei Ivan a debutat cu gol în tricoul grecilor de la Panserraikos, însă echipa sa a suferit un eșec rușinos. Cât s-a terminat disputa și cum a celebrat românul.
Daniel Işvanca
19.08.2025 | 21:44
Andrei Ivan, debut cu gol pentru grecii de la Panserraikos FOTO: X / @footroumain

Andrei Ivan a debutat marți în tricoul celor de la Panserraikos. Echipa sa a jucat în play-off-ul Cupei Greciei contra celor de la Kavala, formația din eșalonul secund și a pierdut la loviturile de departajare, după ce a fost egalată dramatic în prelungiri.

Andrei Ivan a marcat din penalty pentru Panserraikos. Echipa românului, eliminată din Cupă

Plecat în această vară de la Universitatea Craiova, Andrei Ivan a debutat cu gol pentru grecii de la Panserraikos. Fotbalistul român a fost titular în disputa cu Kavala, din play-off-ul Cupei Greciei.

Jucătorul de 28 de ani a deschis scorul pentru echipa sa din lovitură de la 11 metri și a celebrat în stilul său caracteristic, prin celebrele sale tumbe. Sorin Cârțu a povestit recent la FANATIK SUPERLIGAMihai Rotaru i-a interzis acestuia să mai celebreze în acest mod.

Din păcate, reușita nu a fost suficientă pentru a face diferența, echipa sa fiind egalată în al doilea minut de prelungire, practic, la ultima fază. Albanezul Rakip Bregu a fost cel care a înscris pentru gazde.

Partida a mers direct la loviturile de departajare, iar acolo, presiunea a fost prea mare pentru Stephane Omeonga și Marios Tsaousis, care nu au reușit să puncteze.

Panserraikos, meci infernal în prima etapă a Superligii Greciei

Andrie Ivan se pregătește de debutul în Superliga Greciei alături de Panserraikos. Echipa unde evoluează fotbalistul român va juca în deplasare în prima etapă de campionat.

Adversarul va fi unul extrem de dificil, este vorba despre AEK Atena. Disputa este programată pe data de 24 august, iar ora de începere este 20:15.

Primul meci în fața propriilor suporteri pentru Andrei Ivan va avea loc pe data de 30 august. Atunci, Panserraikos va primi vizita celor de la OFI Crete.

