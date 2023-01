Andrei Ivan îl laudă pe Eugen Neagoe după cantonamentul Universității Craiova în Turcia: „A venit cu idei bune!”

Universitatea Craiova a încheiat stagiul de pregătire din Antalya cu un amical împotriva formației sârbe Partizan Belgrad. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 1-1, golul formației oltene fiind marcat de Andrei Ivan în minutul 77 din penalty.

Andrei Ivan, laude pentru Eugen Neagoe după cantonamentul Universității Craiova din Antalya: „A venit cu idei bune!”

Andrei Ivan a trecut prin momente dificile la Universitatea Craiova, după conflictul avut cu fostul antrenor Mirel Rădoi. Scos din lot înaintea meciului din SuperLiga cu Rapid, atacantul pare că și-a recăpătat statutul de vedetă odată cu plecarea lui Rădoi și

Acest lucru s-a observat și în cantonamentul oltenilor din Antalya. La ultimul meci amical, disputat împotriva lui Partizan Belgrad, Ivan a primit banderola de căpitan de la și i-a răsplătit încrederea acordată. A reușit să înscrie golul egalizator în minutul 77, din penalty, după ce sârbii deschiseseră scorul în minutul 10 tot dintr-o lovitură de pedeapsă.

La finalul meciului, atacantul Universității a oferit primele impresii despre perioada petrecută sub comanda lui Eugen Neagoe. S-a arătat încântat de metodele de lucru ale acestuia și e optimist că echipa va face o a doua parte a sezonului excelentă.

„A fost un meci greu pentru noi, suntem deja de 11 zile aici, ne-a încărcat Mister foarte mult. A fost un meci de luptă, sunt bucuros că am ieșit cu toții sănătoși și mergem acasă.

„Sunt optimist! Suntem doar la 7 puncte de locul 1, sperăm să facem un meci bun la Botoșani, să câștigăm, să fie bine. Domnul Neagoe a venit cu idei bune, suntem de puțin timp împreună. Nu schimbăm noi antrenorii, și noi vrem victorii, trofee, dar sunt meciuri și meciuri. Uneori, nu putem câștiga.

Vreau să marchez cât mai multe goluri pentru Universitatea Craiova și să câștigăm cât mai multe meciuri. Ne dorim să oprim seria celor de la CFR Cluj, vom vedea.”, a declarat Andrei Ivan la

„Sorescu la FCSB? Este alegerea lui, dacă dincolo n-a mai fost dorit, e normal să vină la o echipă unde să joace” – Andrei Ivan

Andrei Ivan, noul căpitan al Universității Craiova: „E o responsabilitate în plus”

Deși a mai fost căpitanul Universității Craiova în mai multe rânduri, Andrei Ivan spune că e o onoare să poarte banderola, iar aceasta implică o responsabilitate în plus.

„Aceasta a fost decizia lui Mister. Căpitan este Bancu, și înainte eram tot al doilea. Chiar și înainte să plec de la Craiova am fost căpitan. Nu e ceva nou să fiu căpitanul echipei. Am mai fost. E o responsabilitate în plus pentru mine, vreau să dau totul pe teren și să fiu mult mai puternic”, a mai spus Ivan.

Inevitabil, s-a ajuns și la subiectul echipa națională, fiind de notorietate la acțiunea din luna iunie a anului trecut, când s-au jucat primele meciuri din Liga Națiunilor. Acum, atacantul oltean pare că a dat uitării acel episod și speră la o nouă convocare sub „tricolor”, mai ales că a fost urmărit în Antalya de secunzii selecționerului: „Naționala? Sperăm să ne calificăm. Am încredere în Edi Iordănescu că ne putem califica. Doar o echipă e mai grea acolo, în grupă, Elveția”.

În încheiere, Andrei Ivan a pus capăt speculațiilor că se va transfera în această iarnă și a anunțat că Informația fusese oferită încă de acum două luni de patronul Mihai Rotaru, în exclusivitate pentru emisiunea „Nu m-am gândit încă la un transfer, sunt jucătorul Universității Craiova. Eu mi-am prelungit contractul încă patru ani, vom vedea ce va mai fi”, a mai spus el.