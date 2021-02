Andrei Ivan, în cărți pentru echipa națională a României. Atacantul Craiovei, șanse mari să fie convocat

În urma evoluțiilor din ultima vreme, Andrei Ivan devine o soluție tot mai bună pentru naționala lui Mirel Rădoi la viitoarele acțiuni din luna martie. Jucătorul Universității Craiova se află într-o formă sportivă excelentă, iar selecționerul l-a urmărit cu interes pe fotbalistul pe care s-a bazat și la Euro U21 din 2019.

Ivan a scos lovitura de pedeapsă din meciul cu Botoșani, transformată de Alexandru Cicâldău. A fost singura reușită a meciului, iar Știința s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României.

Mirel Rădoi primește și vești proaste. Alexandru Mitriță s-a accidentat și va lipsi timp de trei săptămâni. „Tricolorii” intră în focurile calificărilor la Mondial în martie, dar misiunea nu va fi deloc ușoară. Simulările au decis că „tricolorii” au șanse mici să ajungă în Qatar.

Andrei Ivan traversează o formă foarte bună. În ultimele cinci meciuri oficiale, jucătorul de 24 de ani a marcat trei goluri pentru Universitatea Craiova și a scos penalty-ul din duelul cu FC Botoșani. Dacă va continua în acest ritm, Ivan are șanse mari să fie convocat în lotul echipei naționale din luna martie.

Mirel Rădoi ține foarte mult la Ivan, cel pe care s-a bazat la Campionatul European U21 din 2019. Pentru a primi încredere, jucătorul originar din Moreni a fost inclus de mai multe ori pe lista adițională a lui Mirel Rădoi, deși acesta nu dădea randament pentru echipa din Bănie și era criticat de toată lumea.

Șansele de convocare sunt și mai mari, având în vedere faptul că primele meciuri din campania de calificare la Cupa Mondială se vor suprapune cu partidele echipei naționale sub 21 de ani de la Campionatul European U21, iar Rădoi și Mutu trebuie să hotărască împreună ce jucători vor fi lăsați să evolueze la tineret. În ideea în care fotbaliști ca Ianis Hagi, Dennis Man sau Florinel Coman vor fi în lotul lui Adrian Mutu, Andrei Ivan poate să-și croiască loc în națională.

Andrei Ivan a evoluat ultima dată pentru echipa națională mare pe 23 martie 2019, atunci când a evoluat timp de 12 minute în înfrângerea, scor 1-2, în fața Suediei. Astfel, „leul” Științei ar putea bifa o revenire după doi ani de zile sub tricolor.

7 meciuri la echipa națională are Andrei Ivan

18 ani avea jucătorul Universității Craiova în momentul debutului în echipamentul naționalei

Aproape de împrumutul la FC Argeș, Ivan a vrut să-și dovedească valoarea la Craiova

Forma slabă ar fi putut să-l trimită pe Andrei Ivan undeva unde nu și-ar fi dorit, adică la FC Argeș, formație din subsolul clasamentului. A fost foarte aproape de împrumut, iar această experiență amintește de un episod petrecut și în prima sa aventură la Universitatea Craiova.

Înainte de a „exploda” în tricoul oltenilor și de a fi transferat în Rusia, Ivan a fost aproape de a fi împrumutat de Mihai Rotaru la Rapid București, acolo unde tehnician era Mihai Ianovschi, actualul antrenor al piteștenilor. Atunci, atacantul și-a găsit motivația și a început să-și demonstreze valoarea pe teren, iar acum se pare că s-a întâmplat același lucru.

„Nu am luat în seamă toate criticile, m-am gândit că trebuie să demonstrez doar pe teren ce am de demonstrat. Am avut încredere în Dumnezeu că o să trec peste toate! Acum am prins încredere, mă simt foarte bine, sper să-mi ajut echipa și să ne batem cu succes la titlu în acest an. Nu a fost simplu…

Putem să spunem că nu am avut nici noroc, dar în ultimele meciuri mi-am arătat valoarea și sper să nu se mai simtă nimeni înșelat în privința mea. Simt că pot și mai mult, sper să-mi ajut cât mai bine clubul,” a declarat Andrei Ivan pentru site-ul oficial al LPF.

