Andrei Ivan l-a scos din minți pe Sorin Cârțu la meciul FCSB – U Craiova 0-2: „Îi tot spun de ani de zile și nu mă ascultă!”

Andrei Ivan a avut una dintre cele mai mari ocazii de gol în , însă decizia atacantului oltenilor l-a enervat pe Sorin Cârțu.

Andrei Ivan l-a scos din minți pe Sorin Cârțu la meciul FCSB – U Craiova 0-2

Sorin Cârțu și-a ieșit din minți după ce a văzut ratarea monumentală a lui Andrei Ivan din . În duelul din Cupa României, atacantul oltenilor a rămas singur cu portarul la 0-0, dar a șutat din alergare direct în portar.

ADVERTISEMENT

Oficialul formației din Bănie a mărturisit că i-a explicat în mai multe rânduri lui Ivan ce trebuie să facă într-o astfel de situație. Însă, atacantul Craiovei nu a luat în considerare .

“E bucurie mare. E o calificare cu multe emoții și contează mult, mai ales că am obținut-o contra FCSB-ului. La un moment dat părea compromisă toată competiția.

ADVERTISEMENT

Până la urmă am reușit să recuperăm terenul prin victoriile cu Petrolul și FCSB. A mai fost și rezultatul de 0-0 al lui Dinamo.

E o victorie importantă care îți dă o stare de spirit bună și un moral bun și pentru partida cu Buzăul din campionat. E o competiție pe care te poți gândi că ai cum să o câștigi.

ADVERTISEMENT

Înseamnă foarte mult această cupă și te duce în cupele europene. O să îi avem ca adversari mai departe pe Rapid sau pe CFR Cluj.

Pe ceea ce am jucat noi a fost o victorie meritată. Până la urmă am dominat partida în majoritatea timpului. Nu cred că ei au avut vreo ocazie. Noi am mai avut ocazii bune prin Ivan.

ADVERTISEMENT

“Îi tot spun de ani de zile și nu mă ascultă!”

Nu știu ce are băiatul acesta, pentru că nu mă ascultă. Îi spun de ani de zile: ‘Când scapi cu portarul nu mai trage la poartă, încearcă să îl driblezi. Mai bine pierzi mingea încercând să îl driblezi decât să tragi.

Atunci când scapi cu portarul, singurul lui gând este să îți închidă unghiul și să îți micșoreze șansele de a marca. Tu de ce să faci ce gândește el? Fă ce vrei tu, driblează-l… nimic’.

Avea și spațiu mare. Asta trebuia să facă. Era 0-0 la faza aceea. Puteai să ai 2-0 la pauză. Era altfel. Dar a fost o victorie meritată”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu, furios după ratarea lui Andrei Ivan din FCSB - Universitatea Craiova 0-2