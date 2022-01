Andrei Ivan, mesaj pentru coechipieri după Universitatea Craiova – Rapid 1-0: „Trebuie să fim mai uniți în teren și să nu ne mai reproșăm!”

Unicul gol al , a fost marcat de Elvir Koljic, în minutul 5, după o pasă perfectă a lui Andrei Ivan.

Andrei Ivan, mesaj pentru coechipieri după Universitatea Craiova – Rapid 1-0

fericit pentru faptul că Universitatea Craiova s-a impus în fața Rapidului și a obținut cele trei puncte. Totodată, le-a transmis coechipierilor săi că ar trebui să fie mai uniți în teren și să nu se mai critice unii pe alții.

„A fost un meci foarte greu. E important că am luat cele trei puncte. Am făcut teste în fiecare zi, dar am ieșit negativ de fiecare dată. Trebuie să crească target-ul meu, să marchez cât mai mult.

Am vorbit și în vestiar, trebuie să fim mai uniți în teren și să nu ne mai reproșăm. Toată lumea s-a antrenat, chiar dacă s-au antrenat diferit.

A fost o atmosferă frumoasă, le mulțumim suporterilor că sunt alături de noi și ne împing de la spate”, a declarat Andrei Ivan, la finalul partidei cu Rapid.

Nicușor Bancu: „Am simțit că nu sunt pregătit fizic!”

„Acum sunt bine, în general am fost bine pe perioada bolii. A fost dificil, pentru că nu am putut să fac antrenamente cu echipa.

Importante erau punctele. A fost o oboseală, am simțit că nu sunt pregătit fizic, de aceea am stat mai mult în apărare.

Acesta a fost scopul, să nu primim gol. E greu să ne mai gândim la titlu, principalul obiectiv e play-off-ul. Din păcate, vremea din Antalya nu ne-a lăsat să facem ce ne-am propus.

E un lot foarte bun. Probabil toată lumea s-a așteptat să mai vină doi-trei jucători.

Încă nu s-a decis sută la sută (n.r. cine va fi noul selecționer). M-am uitat și eu cu nerăbdare să văd cine va fi. Aștept să văd care va fi decizia celor de la Federație”, a spus și Nicușor Bancu.

Alexandru Crețu: „ne-am antrenat pe grupe!”

„N-a fost deloc ușor, am întâlnit o echipă bună. Săptămâna trecută, ne-am antrenat într-un efectiv mai scăzut, pe grupe. Cel mai important este că am luat cele trei puncte.

Nu am avut simptome ale coronavirusului. Era foarte important să începem cu dreptul. Pentru noi, fiecare meci este important. Urmează un play-off.

Într-adevăr, sunt multe puncte în joc… vedem la final unde ne vom afla. E clar că în play-off se joacă totul. Nu e gata, campionatul se joacă încă.

E clar că e greu să antrenezi două echipe în fiecare zi, așa cum a făcut mister. Următoarea partidă va fi la fel de grea ca cea din seara aceasta”, a declarat Alexandru Crețu.