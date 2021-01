Andrei Ivan, optimist și după U Craiova – Sepsi 0-0: „Nu trebuie să ne timorăm”

Universitatea Craiova a făcut încă un pas greșit în Liga 1, remizând 0-0 cu Sepsi Sfântu Gheorghe, pe teren propriu. Jucătorii alb-albaștrilor s-au declarat dezamăgiți de rezultat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La fel ca antrenorul Corneliu Papură, și jucătorii Craiovei au acuzat starea proastă a gazonului de pe arena Ion Oblemenco. Instalația de încălzire a cedat chiar în ziua partidei, iar zăpada căzută a afectat situația terenului,

Oltenii promit revanșa în etapa viitoare, atunci când vorba de piept cu Astra Giurgiu, însă au ratat șansa de a trece pe primul loc. Ar fi putut face asta, dacă ar fi câștigat cu Sepsi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andrei Ivan, optimist după U Craiova – Sepsi 0-0: „Ne gândim la primul loc”

Universitatea Craiova, al cărei nou preparator fizic a fost prezentat în exclusivitate de FANATIK, traversează o adevărată perioadă de criză, iar oltenii nu au reușit să înceapă cu dreptul nici anul 2021. Asta după ce încheiaseră 2020 cu o înfrângere pe teren propriu, 0-2 cu FCSB, și o remiză albă pe terenul lui CFR Cluj.

Fostul atacant al austriecilor de la Rapid Viena, Andrei Ivan, nu disperă și încă se gândește la revenirea în fotoliul de lider al Ligii 1. Andrei Ivan s-a declarat optimist, chiar dacă echipa sa a jucat extrem de slab contra covăsnenilor.

ADVERTISEMENT

„A fost un meci foarte greu. Trebuia să câștigăm. În prima repriză se oprea mingea în zăpada de pe teren. În a doua repriză s-a dus zăpada și am putut să pasăm, ne-am creat ocazii.

Avem un an foarte bun, nu trebuie să ne timorăm dacă n-am câștigat astăzi. Trebuie să ne concentrăm pe meciul cu Astra Giurgiu și să mergem acolo să câștigăm.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sunt obișnuit cu fotbalul jucat acum, și în Rusia era la fel, multă zăpadă. Sunt momente grele, dar trebuie să trecem peste și să ne gândim la primul loc.

Nu am avut un an foarte bun, am avut și o accidentare care m-a ținut trei luni departe de teren. Nu am putut să joc, doar mă antrenam. Trebuie să trec peste această perioadă și să îmi revin la capacitate maximă”, a spus Andrei Ivan la Digisport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru Universitatea Craiova urmează partida cu Astra Giurgiu, care se va disputa pe arena Marin Anastasovici. Până atunci, oltenii ar putea fi depășiți în clasament de CFR Cluj, care va primi vizita Academicii Clinceni.

Ardelenii sunt la două puncte în spatele Craiovei. De asemenea, FCSB se poate distanța la patru puncte, dacă o învinge pe Astra, acasă.