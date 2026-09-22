Sport

Dinamo l-a refuzat pe Andrei Ivan pentru 10.000 de euro: „Îl luăm doar pe ăla gratis!”. Cine a luat decizia

Andrei Ivan putea ajunge la Dinamo la începutul carierei sale, însă „câinii” au refuzat să plătească o sumă ridicolă pentru fostul atacant al Universității Craiova: 10.000 de euro.
Flaviu Popa
22.09.2026 | 23:10
Dinamo la refuzat pe Andrei Ivan pentru 10000 de euro Il luam doar pe ala gratis Cine a luat decizia
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Andrei Ivan putea ajunge la Dinamo pentru 10.000 de euro
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Andrei Ivan a scris istorie cu Universitatea Craiova și a ajuns unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți jucători ai oltenilor, însă soarta sa putea fi alta dacă Dinamo ar fi acceptat să-l transfere acum mulți ani pentru 10.000 de euro.

Andrei Ivan putea ajunge la Dinamo când era junior, pentru 10.000 de euro, dar Negoiță nu a fost de acord

Într-un interviu acordat lui Remus Răureanu la iAMsport.ro, fostul purtător de cuvânt al dinamoviștilor, Dorin Irimia, a explicat de ce clubul a refuzat transferul lui Ivan. Ionuț Negoiță, cel care era omul cu banii la Dinamo în acele vremuri, nu a considerat că merită să „arunce pe geam” cu 10.000 de euro.

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Andrei Ivan a fost remarcat de staff-ul lui Dinamo în perioada junioratului, atunci când evolua la academia Universității Craiova. „Am jucat o finală la juniori cu Craiova, pe care au câștigat-o ei. Dudea și Ivan erau în echipă. A venit Gabi Răduță și a zis: Domnule Negoiță, îi luăm pe Ivan și pe Dudea? Ivan costă 10.000 de euro, iar Dudea e gratis.

Negoiță a zis: ”Nu. Îl luăm doar pe ăla gratis!”. Și l-am adus pe Dudea, care a fost cel mai bun jucător al turneului. Ivan a fost golgheter. Noi l-am adus pe Dudea și am avut o speranță că poate să ajungă și el (n.r. să ajungă fotbalist), dar nu a ajuns. Tot din cauza asta: Hai la un șpriț! Hai la o…”, a explicat Irimia.

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Andrei Ivan nu a ajuns la Dinamo pentru că Ionuț Negoiță nu a vrut să plătească 10.000 de euro pe atacantul pe atunci junior

Așadar, Andrei Ivan nu a ajuns „câine” pentru că patronul Ionuț Negoiță avea „arici” la buzunare și nu a fost dispus să riște 10.000 de euro într-un viitor posibil jucător de top.

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Era foarte complicat să îl convingi pe Negoiță să îți dea bani pentru ceva. Mai ales pentru fotbaliști. Avea întrebarea asta: ”Ce garanție am că ajunge fotbalist și îmi recuperez banii?”, explică Irimia pentru sursa citată. Restul a fost istorie.

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Refuzat de Dinamo, Andrei Ivan a rămas la Craiova și a fost vândut în 2017 la Kuban Krasnodar pentru 3 milioane de euro. După mai mulți ani în care nu s-a mai regăsit, Andrei Ivan joacă acum în Vietnam la Truong Tuoi Dong Nai.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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