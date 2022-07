Andrei Ivan se însoară cu muza care l-a transformat în goleadorul Universității Craiova. „Trebuie să atingă alte culmi”. Foto

Andrei Ivan (25 de ani) a fost golgheterul Universității Craiova în ultimul sezon de Superliga. a marcat 14 goluri și a dat 11 assist-uri în cele 34 de partide în care a fost folosit. Conducerea oltenilor își pune speranțe și mai mari în Ivan, care urmează să se așeze la casa lui.

Andrei Ivan se însoară! O fostă gimnastă e aleasa inimii atacantului de la Universitatea Craiova

În niciun alt sezon nu a reușit Andrei Ivan atât de multe goluri, iar Sorin Cârțu a dezvăluit motivul pentru care atacantul „Științei” traversează o formă atât de bună.

ADVERTISEMENT

Ivan e mai mult decât liniștit din punct de vedere sentimental, iar duminică, 10 iulie, se va însura cu aleasa inimii sale, Anda Butuc. Pentru performanțele din ultimul sezon, atacantul .

„Andrei are o evoluții constant bune în ultimul timp. Eu am pus-o pe echilibrul lui din viața personală, și-a găsit o prietenă care l-a echilibrat. Are nunta duminica viitoare. Trebuie să fie într-un maxim, să atingă alte culmi pentru că deja atinge și el maturitatea.

ADVERTISEMENT

(n.r. Îl învoiți pentru luna de miere?) E încă liber. Știi cum e acum, se face înainte luna de miere și după se căsătoresc. A făcut destule luni de miere”, a declarat Sorin Cârțu, la .

Cine e Anda Butuc, viitoarea soție a lui Andrei Ivan

Andrei și Anda nu pierd deloc timpul. Relația celor doi a început în preajma ultimelor sărbători de iarnă, cei doi afișându-se pe rețelele de socializare la începutul lui 2022.

ADVERTISEMENT

În luna mai, goleadorul „Științei” i-a oferit iubitei sale inelul de logodnă, iar la două luni distanță va avea loc evenimentul în care cei doi tineri își vor uni destinele.

Anda Butuc, viitoarea soție a lui Andrei Ivan nu e străină de sport. Nu doar că își susține iubitul la toate meciurile de pe „Ion Oblemenco”, după cum se poate observa din postările de pe Instagram, dar este și o fostă gimnastă.

ADVERTISEMENT

Anda a făcut parte din lotul României de junioare la Campionatele Europene de la Sofia, din 2014. Doi ani mai târziu, ea a participat alături de Cătălina Ponor, Anamaria Ocolişan și Maria Holbură la Europene de la Berna, acolo unde sportivele noastre au încheiat competiția pe locul 6 la echipe.

ADVERTISEMENT